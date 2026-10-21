Lionel Scaloni renueva su contrato como entrenador de la Selección argentina hasta 2030

Lionel Scaloni ha llegado a un acuerdo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para continuar al frente de la Selección argentina más allá de diciembre. El entrenador firmará un contrato por dos años, con posibilidad de renovación automática hasta 2030, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Después de reflexionar sobre su continuidad y tras reunirse con Tapia en el marco de la fecha FIFA, el técnico oriundo de Pujato aceptó liderar el equipo nacional durante, al menos, diez años, ya que asumió en 2018.

La intención es que Scaloni continúe como director técnico hasta el Mundial de 2030, que tendrá su partido inaugural en Argentina. No obstante, el contrato se extiende hasta 2028 y se renovará automáticamente si ambas partes están de acuerdo.

Las negociaciones avanzaron tras resolver detalles contractuales, especialmente en lo que respecta a los aspectos económicos. Hasta el momento, la única comunicación oficial de la AFA sobre este asunto fue emitida al inicio de las conversaciones entre Scaloni y Tapia.

Se espera que en los próximos días se realice un anuncio oficial por parte de la máxima autoridad del fútbol argentino. Otra opción es que se haga durante la próxima fecha FIFA, programada del 9 al 17 de noviembre, periodo en el que el técnico estará en el país.

En cuanto a la actividad del equipo, la Selección argentina tiene programados dos amistosos para despedir el año. En este contexto, Scaloni seguirá evaluando futbolistas para el recambio de cara al próximo Mundial.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre contra Uruguay en la Bombonera, con horario aún por definir. El segundo partido está previsto para el 17 de noviembre frente a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sin embargo, Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes fueron sancionados por la FIFA tras los incidentes ocurridos después de la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca fue castigado con diez partidos, de los cuales le restan siete. Por su parte, el lateral derecho de Roma recibió una suspensión de siete partidos, de los cuales le quedan cuatro por cumplir. Además, la situación de Lautaro Martínez, delantero del Inter, es incierta debido a un desgarro que podría dejarlo fuera del equipo.