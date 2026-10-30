La conmovedora historia del 'Dibu' Martínez y su grave lesión en la mano antes del Mundial

FOTO: El \"Dibu\" habló sobre su lesión en el dedo.

Buenos Aires, 30 de octubre (NA) -- El arquero de la Selección argentina, Emiliano "Dibu" Martínez, compartió una impactante revelación sobre la lesión que sufrió antes del Mundial 2026: "Estaba partido a la mitad".

La pesadilla para Martínez comenzó en la final de la Europa League, donde su antiguo equipo, el Aston Villa de Inglaterra, se consagró campeón. "Voy al hospital y me dicen: 'Tenés el dedo quebrado a la mitad'. Me muestran la imagen y pienso que no llego al Mundial", relató en una entrevista para el programa "Los Edul".

El apoyo del director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, fue fundamental en ese momento. Scaloni le envió un mensaje asegurándole que lo iba a "bancar igual", independientemente de si podía jugar o no.

Con esta motivación, Martínez tomó la decisión de no operarse y jugar con un yeso de plástico, completamente vendado. Además, recibió un guante especial de Adidas para poder competir.

"Yo puedo cerrar esta mano bien y la otra no. Entrenaba con pelotas de vóley antes de Suiza, no podía entrenar normal. Casi perdemos con Egipto y le dije a Martín Tocalli 'entrenemos normal, pelota normal'", continuó Martínez.

Al finalizar el Mundial, el arquero se fue de vacaciones, pero el dolor persistía. "Me hago la placa y el dedo estaba partido a la mitad. Algún día necesito una operación para tener menos dolor, yo todavía sigo jugando con dolor", confesó.

El arquero también describió cuánto lo afectó esta situación durante el Mundial: "Diez. Hasta antes de Argelia me tiraba con un brazo, era un zombie. Apoyaba la mano en el piso y era ver las estrellas. Lo de la mandíbula al lado de lo del dedo es un uno de lo mal que la pasé".

Finalmente, Martínez recordó momentos difíciles: "En la concentración lloraba porque tenía el dedo que parecía una morcilla. Si alguna pelota me hubiera pegado más en la punta, me explotaba el dedo completo. En cada pelota que venía, yo pedía que no se me zafara el dedo".