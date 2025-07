Franco Colapinto no pudo largar en Silverstone: el auto no arrancó

El Alpine de Franco Colapinto no pudo salir a la pista de Silverstone por problemas con la caja. Similar a lo que le pasó en Barcelona cuando se le quedó el auto en la calle de boxes

El piloto argentino hizo la vuelta de formación, cuando ingresó a cambiar los neumáticos intermedios por duros el auto se quedó y no pudo salir nuevamente.

Bajo una lluvia tremenda en Silverstone, Piastri lidera luego de 18 vueltas. Verstappen está segundo y Norris tercero. La lluvia es intensa y se especula que corre peligro la continuidad de la carrera.

Franco Colapinto largaba desde boxes en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, en Silverstone. El equipo Alpine comunicó que se realizaron cambios en los componentes de la unidad de potencia de su vehículo, lo que lo obliga a partir desde el Pit Lane.

El piloto pilarense había quedado último en la clasificación debido a un error durante su segunda vuelta rápida. En una jornada marcada por una leve llovizna, Colapinto entró demasiado abierto en la última curva y perdió el control del monoplaza. Aceleró sobre el piano y patinó, lo que lo llevó a entrar en trompo y golpear suavemente contra las contenciones. Este incidente provocó la bandera roja de la sesión, que fue dominada por Max Verstappen.

Colapinto se disculpó por el error a través de la radio, expresando: "Lo siento, perdí las traseras. Probablemente haya tocado un bache o algo ahí". Más tarde, amplió sus declaraciones a Cadena 3: "Patiné saliendo de la última curva, toqué el piano y perdí el auto de una forma bastante agresiva".

En un momento de reflexión sobre su desempeño, lamentó haber desperdiciado lo que había sido un buen día hasta ese momento. "No lo cerramos bien, hay que seguir trabajando porque nos está costando acá en esta pista. Estas condiciones con el viento nos cuestan. Una pena, hay que enfocarse en mañana", concluyó.

A very British welcome to race day! ?????#F1 #BritishGP @LewisHamilton pic.twitter.com/BBShiK05uX