El quiebre en el PRO: María Eugenia Vidal desafió a Mauricio y Jorge Macri

FOTO: La exgobernadora de Buenos Aires, en contra de la alianza con LLA (archivo).

María Eugenia Vidal, diputada nacional, decidió no competir en las próximas elecciones legislativas y se pronunció en contra del acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA).

La dirigente, que afirmó que la decisión no fue personal, argumentó que el acuerdo era "malo para el PRO, para la gente y para el país".

Tras dejar su banca, la diputada del PRO se quedará afuera de cargos de peso en los próximos comicios.

Vidal sostuvo, en una entrevista publicada en el diario Clarín, que la decisión de no ser candidata se basó en la coherencia entre lo que sentía, pensaba y hacía.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La presidenta de la Fundación Pensar ya había manifestado su disconformidad con Mauricio y Jorge Macri, y les había comunicado que no participaría de las elecciones si se concretaba la alianza con el oficialismo.

La exgobernadora de la provincia de Buenos Aires también dijo que la libertad de acción que el partido definió fue un error, ya que, en su opinión, “hay que tener identidad y valores e ideas que defender en todo el país”. No obstante, la diputada aclaró que no se irá del PRO y que tampoco se presentaría como candidata por otra lista.

Durante la entrevista, Vidal afirmó que aceptó la decisión de su partido, pero remarcó: "Soy honesta diciendo que no la comparto ni la acompaño".

También se refirió a la actualidad política y a la gestión del presidente Javier Milei, a quien le reconoció el "coraje de haber sostenido el equilibrio fiscal" y de haber bajado la inflación. Sin embargo, criticó el "insulto y la agresión" como estilo de comunicación, además de la falta de un presupuesto en el Congreso y los vetos presidenciales.

Para finalizar, Vidal también habló de la gestión del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y sentenció: “Hace seis años que me fui de la provincia y Kicillof sigue hablando de la pesada herencia.”

La diputada también fue consultada sobre la situación de la expresidenta Cristina Fernández, sobre quien su diagnóstico fue contundente. "Es una política condenada por corrupción después de 15 años de investigación y de la intervención de 14 jueces. No tengo nada más para agregar", concluyó.