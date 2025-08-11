En vivo

La escuela no es TikTok: la desconexión entre la lectura y el consumo digital

POR LILIANA GONZÁLEZ.

11/08/2025 | 11:24Redacción Cadena 3

FOTO: La escuela no es TikTok.

La relación entre los adolescentes y la lectura se torna cada vez más compleja. Los jóvenes no muestran interés por los autores clásicos y prefieren contenidos más inmediatos y entretenidos.

Si bien habrá algunos casos excepcionales, en los que los chicos se enganchen con algún autor clásico, en general consumen contenidos de TikTok.

La diferencia entre la cultura digital y la escolar es evidente. Y hay que pensar en lo difícil que es para un chico de estos tiempos quedarse en la escuela cuatro, seis u ocho horas.

La escuela, en su formato tradicional, no se asemeja a la rapidez y el dinamismo de plataformas digitales, porque justamente no es TikTok, ni Instagram, ni YouTube.

Este contraste genera un desinterés que afecta tanto a alumnos como a docentes, quienes enfrentan el reto de mantener la atención de estudiantes que están acostumbrados a un flujo constante de contenido instantáneo. Es momento de repensar la dinámica escolar y la manera de enseñar.

