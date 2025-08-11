El Partido de los Jubilados denunció al PAMI por abandono de personas en Mendoza
Según Daniel Guerrero, coordinador de este espacio político, "la Justicia Federal dictaminó que se deben entregar los remedios gratuitos a los adultos mayores y el PAMI está haciendo caso omiso".
11/08/2025 | 11:32Redacción Cadena 3
FOTO: archivo.
El Partido de los Jubilados de Mendoza decidió denunciar al PAMI por abandono de personas tras el incumplimiento de un fallo judicial que establece la entrega gratuita de medicamentos a los afiliados mendocinos.
Según Daniel Guerrero, coordinador de este espacio político, "la Justicia Federal dictaminó que se deben entregar los remedios gratuitos a los adultos mayores y el PAMI está haciendo caso omiso". Esta situación ha generado múltiples denuncias de familiares, indicando mal desempeño del funcionario público encargado.
Guerrero destacó que "hoy nuestros asesores legales están recibiendo todo tipo de denuncias para poder presentar en la justicia federal".
Afirmó que esta falta de respuesta a los adultos mayores es algo que "jamás se vio en la historia" de la provincia.
El fallo judicial del Tribunal Federal Oral Nº 2 llegó en enero y fue ratificado en mayo, sin que PAMI cumpliera con lo estipulado. Según el coordinador, en una primera instancia el organismo alegó la imposibilidad de adecuar su sistema para entregar los medicamentos gratuitos, pero esta justificación fue revocada de inmediato por la Justicia.
"Insisto que volvió con lo establecido", agregó Guerrero, destacando que a partir del incumplimiento, el PAMI acumula casi 60 millones de pesos en multas. La responsabilidad de este hecho recae sobre el delegado en la provincia, David Litvinchuk, quien no ha ofrecido declaraciones sobre el tema.
