Hackearon las redes sociales de Epec y publicaron videos "indebidos"

FOTO: Publicaciones indebidas en el Instagram de Epec producto de un hackeo.

La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) sufrió un hackeo en sus cuentas de redes sociales durante el fin de semana, según confirmó a Cadena 3 Alfredo Camponovo, vocero de la compañía.

El incidente afectó plataformas como Instagram y X, generando la publicación de contenido no autorizado.

Si bien Epec logró recuperar el control de su cuenta en X, las dificultades persisten en Instagram, donde aún se pueden visualizar publicaciones indebidas.

Camponovo explicó que la empresa está trabajando activamente para restablecer la seguridad en todas sus plataformas afectadas. Mientras tanto, recomendó a los usuarios recurrir exclusivamente a la cuenta oficial de Epec en X para consultas o información, ya que esta red ya está bajo control.