Hackearon las redes sociales de Epec y publicaron videos "indebidos"
Mientras la cuenta en X ya fue recuperada, en Instagram persisten publicaciones con videos de mujeres en bikini.
11/08/2025 | 09:21Redacción Cadena 3
FOTO: Publicaciones indebidas en el Instagram de Epec producto de un hackeo.
-
Audio. Hackearon las redes sociales de Epec y publicaron videos "indebidos"
Siempre Juntos
La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) sufrió un hackeo en sus cuentas de redes sociales durante el fin de semana, según confirmó a Cadena 3 Alfredo Camponovo, vocero de la compañía.
El incidente afectó plataformas como Instagram y X, generando la publicación de contenido no autorizado.
Si bien Epec logró recuperar el control de su cuenta en X, las dificultades persisten en Instagram, donde aún se pueden visualizar publicaciones indebidas.
Camponovo explicó que la empresa está trabajando activamente para restablecer la seguridad en todas sus plataformas afectadas. Mientras tanto, recomendó a los usuarios recurrir exclusivamente a la cuenta oficial de Epec en X para consultas o información, ya que esta red ya está bajo control.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió con Epec? La Empresa Provincial de Energía de Córdoba sufrió un hackeo en sus cuentas de redes sociales.
¿Quién confirmó el hackeo? Alfredo Camponovo, vocero de la compañía, confirmó el incidente a Cadena 3.
¿Cuándo ocurrió el hackeo? El hackeo ocurrió durante el fin de semana.
¿Dónde se vio afectada la empresa? Las plataformas afectadas fueron Instagram y X.
¿Cómo está manejando Epec la situación? Epec trabaja para restablecer la seguridad y recomienda usar su cuenta oficial en X para consultas.