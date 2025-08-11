Mató a una niña y ahora contactó a su madre: "Parece que todo es posible acá"

Un caso de grooming y femicidio vuelve a generar controversia en Argentina. En 2016, Jonathan Omar Luna engañó a Micaela Ortega, una niña de 12 años, intentó violarla y la asesinó. Este crimen llevó a la primera condena a prisión perpetua por grooming seguido de muerte en el país.

Sin embargo, en agosto de 2022, Luna afirmó que se autopercibía mujer y fue trasladado a un pabellón de diversidad sexual en la cárcel. Mónica Cid, madre de Micaela, expresó en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, su indignación: "Parece que todo es posible en este país". Mónica reveló que Luna continúa utilizando redes sociales desde la prisión y ha contactado a su familia, lo que ha generado un profundo dolor y temor en ella.

“Él se arma perfiles falsos y capta niñas. Hace exactamente lo mismo que hizo con Mica”, denunció Mónica. La madre de Micaela enfatiza que, mientras Luna vive con libertad relativa, ella y su hija son las verdaderas condenadas. “El que tiene la cadena perpetua real soy yo y Mica”, afirmó.

La madre también criticó al sistema judicial: “El Estado bobo no controla, deja ser, y el otro deja ser a propósito, claro, cómplice”. Mónica destacó que, a pesar de haber impulsado la "Ley Mica", que busca sancionar con mayor severidad los delitos relacionados con grooming, las penas siguen siendo bajas: “Ojalá el Poder Legislativo pueda hacer algo para poder aumentar estas penas”.

El contacto de Luna con Mónica ha revivido su angustia. “Él me pide perdón, como si fuera un error haber matado a mi hija”, relató. Además, Mónica se siente revictimizada al saber que Luna, condenado perpetuamente, tiene acceso a un teléfono celular, lo que representa un riesgo para otros niños. “Es como el que atropelló a una persona y lo inhabilitan por 10, 20 años a no manejar”, comparó.

Los profesionales que han evaluado a Luna lo describen como un individuo que "goza del dolor ajeno". Mónica, quien solo lo vio en el juicio, se comprometió a ser su sombra: “Voy a estar detrás de él toda la vida”. La madre de Micaela hace un llamado a la sociedad: “No lo vean tan lejos, no pasa al otro. Es nuestro país, son nuestros niños y niñas, es nuestra sociedad”.

Entrevista de Hernán Funes.