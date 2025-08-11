Conmoción por la peluquera asesinada a balazos en Rosario: "No lo entendemos"

La comunidad de Empalme Graneros se encuentra conmocionada tras el asesinato de María Florencia González, una peluquera de 37 años, quien fue atacada a balazos el pasado sábado alrededor de las 22.30. Su hijo, un adolescente de 16 años, se encuentra internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela tras resultar herido, aunque se reporta fuera de peligro. En principio, la fallecida no tendría ningún vínculo criminal, aunque las precisiones las dará Fiscalía este lunes por la tarde, en conferencia de prensa.

Gonzalo, expareja de María Florencia y padre de sus dos hijos, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Siempre Juntos, y relató los momentos posteriores al ataque. “Algo que todavía no entendemos, es algo que quedó fuera de todo, del contexto, de la vida que llevaba ella”, expresó. Gonzalo recibió una llamada de una vecina informándole sobre un accidente y llegó rápidamente al lugar. “Ahí estaban los dos tirados, mi hijo estaba consciente porque le pegó en la pierna”, añadió.

FOTO: La zona del brutal ataque.

El ataque se produjo cuando María Florencia, su hijo Martín y un amigo se dirigían a un kiosco a comprar chocolates. “Iban caminando normal”, comentó Gonzalo, quien no se encontraba en el lugar en el momento del incidente. Según su relato, un individuo con una campera blanca y gorra deportiva disparó dos veces. Gonzalo mencionó que “en la casa de enfrente siempre hubo problemas”, pero no se sabe si el ataque tiene relación con conflictos entre barrios.

La comunidad se reunió para despedir a María Florencia, quien era muy querida y apreciada por sus vecinos, amigos y familiares. “Era piel y hueso con su hija”, describió Gonzalo, refiriéndose a la cercanía entre madre e hija. El velorio se lleva a cabo en un ambiente de tristeza y confusión, mientras muchos aún no pueden creer lo sucedido.

El dolor de su amiga

Mariana, una de las mejores amigas de la víctima, habló con el móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3, y relató que la noche del crimen ambas habían estado en una fiesta en un boliche local. “Lo único que escuché fueron los disparos. Salí y mi amiga ya estaba tirada en el piso”, comentó, visiblemente afectada. María Florencia estaba con su hijo (baleado) y un amigo de este, quien resultó ileso en el ataque.

Mariana recordó que el día anterior al asesinato, la casa de María Florencia había sido baleada. “La amenazaron pensando que ella había llamado a la policía”, explicó. “No hay explicación, no hay explicación”, insistió, pidiendo justicia y mayor control en el barrio, donde muchos niños juegan en las calles. “Todo el tiempo hay gente que para a comprar droga. No podemos estar tranquilos”, agregó.

La mujer asesinada vivía con sus dos hijos y su madre, y trabajaba en una peluquería cercana. “Era una mina laburadora, no se metía con nadie”, afirmó Mariana, quien la conocía desde hace años. “El día anterior fue a trabajar y luego se quedó en casa con sus hijos. Fue un segundo, fue un segundo”, enfatizó sobre el momento del ataque.

Testigos indican que los agresores eran tres jóvenes en moto que escaparon después de cometer el crimen. La comunidad, alarmada y triste, se pregunta sobre las razones detrás de esta tragedia. “El daño sobre ella y su familia es irreparable”, concluyó Mariana, mientras el barrio espera respuestas de las autoridades.

Menor herido

El ataque dejó también a su hijo de 16 años herido, quien actualmente está internado en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Desde el hospital, la subdirectora Silvia Giorgi proporcionó información sobre el estado del joven herido. "Ingresó en el día de ayer a horas de la madrugada con una herida de arma de fuego, que tuvo su ingreso por muslo derecho y su orificio de salida a nivel glúteo", explicó al móvil de Cadena 3 Rosario, en Radioinforme 3. La lesión provocó una fractura en el fémur, lo que requiere internación, curaciones y posibles intervenciones quirúrgicas.

Giorgi aseguró que el joven está "fuera de peligro" y subrayó la importancia del apoyo psicológico: "Acá se trabaja siempre con un equipo interdisciplinario, donde además de la parte psicológica, psiquiátrica, ha estado intervenido por trabajadores sociales, por abogados".

