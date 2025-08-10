En vivo

Sociedad

Una mujer murió y un adolescente fue herido en un ataque a balazos

Ocurrió en Cavour y Ottone; la víctima fatal tenía 37 años y el menor, de 16, fue trasladado al Hospital Vilela.

10/08/2025 | 10:14Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El atque ocurrió Cavour y Ottone, en el suroeste de la ciudad.

Una mujer de 37 años murió y un adolescente de 16 resultó herido en un ataque armado ocurrido este sábado 9 de agosto por la noche en la zona de Cavour y Ottone, en el suroeste de Rosario.

Según informó la comisaría 20ª, el hecho se registró cerca de las 22:45, cuando personal policial llegó al lugar tras un llamado de emergencia y encontró a María Florencia González, de 37 años, con una herida grave de arma de fuego, y a un menor identificado como Martín M., con un disparo en el costado derecho de la cadera.

El SIES constató el fallecimiento de González en el lugar, mientras que el adolescente fue derivado al Hospital de Niños Víctor J. Vilela para su atención. En el caso interviene el fiscal Patricio Saldutti, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó las primeras medidas de investigación.

