Tragedia en Perú: Autobús cae al río y deja 10 muertos y más de 30 heridos

LIMA (AP) — Un autobús cayó a un río en una remota región del sur de Perú, dejando al menos 10 muertos y más de 30 heridos, informaron el lunes las autoridades.

El vehículo de la empresa Selva Sur Tambopata se salió de la vía y cayó al río Inambari la noche del domingo. El fiscal Edén Sucasaire dijo a la radio local RPP que 10 cuerpos estaban siendo rescatados por la policía y los bomberos, mientras más de 30 heridos fueron trasladados a hospitales locales.

El fiscal no conoció al momento las causas del accidente. Indicó que el bus había partido de la ciudad de Juliaca y tenía como destino la ciudad de San Pedro de Putina Punco. La policía señaló a medios locales que la mayoría de los pasajeros eran profesores de escuela y funcionarios que retornaban a sus centros laborales.

En Perú, los accidentes mortales son frecuentes. Un estudio de la fiscalía afirmó que la imprudencia de los choferes y el exceso de velocidad son las principales causas de los siniestros y otro estudio de la Superintendencia de Transporte señaló que los accidentes suelen ocurrir los fines de semana y lunes.

La vigilancia del transporte por carretera en Perú es débil y el auxilio es tan lento y desorganizado que varios heridos mueren cerca de las vías, según expertos que han indicado por casi dos décadas que la solución es una reforma integral del transporte que ningún gobierno ha iniciado.

En 2024, hubo unos 3.173 muertos producto de accidentes de tránsito, según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF). En 2018, más de 50 pasajeros murieron cuando un bus se despistó y cayó al Pacífico a 70 kilómetros de Lima, uno de los casos de mayor letalidad registrados en el país sudamericano.