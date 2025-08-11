Guerra sin fin entre María Fernanda Callejón y Ángel de Brito: "Otra delirante"

María Fernanda Callejón y Ángel de Brito protagonizaron una guerra mediática este fin de semana. La actriz hizo unas fuertes declaraciones en contra del conductor de LAM y él no dudó en responderle y exponer sus audios de cuando ella trabajaba en América TV.

Invitada al streaming “Cinco de copas”, le pidieron a la actriz que nombre al periodista “más malvado” y, si bien al principio no quiso dar nombres, poco después se dirigió al conductor de LAM: "¡Para vos Ángel de Brito, me tenés harta!".

Y continuó: “Veneno puro sos, me encanta que seas tan venenoso, ¿porque sabes qué? Estás bebiendo de tu propia medicina y tu compañera también”, lanzó, refiriéndose a Yanina Latorre.

"Es el mejor profesional, pero en la maldad. Es el número uno en el veneno y la maldad. Vas al infierno Ángel, sos un diablito mamá, y digo mamá porque es mamita y no papito", cerró.

Lejos de quedarse callado, Ángel de Brito dobló la apuesta y expuso los audios de la actriz en su cuenta oficial de X: “Así contaba Callejón cómo la tratamos en #LAM cuando se separó del padre de su hija.”

“Otra delirante, que trabajó en el programa y no aceptó que no servía (como en todos los programas que paneleó) y como siempre fue desagradecida, actúa así. Lo hizo con Fort, con Sofovich, con Marixa, etc. La sal no sala, y el azúcar no endulza”, contestó filoso.

Por último aclaró: “Lo muestro ahora para que entiendan lo que es trabajar con gente inestable y que no sabe cuál es su rumbo, ni en la vida, ni en la profesión. Que tengan un buen domingo”.