Deportes

La polémica del partido: ¿Hubo mano antes del gol de Platense a Instituto?

"La Gloria" y "El Calamar" igualaron 1-1 en el Monumental de Alta Córdoba con un controvertido tanto de Ronaldo Martínez en el cierre del cotejo.

10/08/2025 | 19:33Redacción Cadena 3

FOTO: El momento en el que Schor controló. (Captura)

Instituto no pudo aguantar la victoria que cosechó a lo largo del partido y Platense se lo empató en la última con una jugada llena de polémica.

Tras un pelotazo de Vicente Taborda, Ronaldo Martínez ganó de cabeza y habilitó a Ignacio Schor que controló la pelota con la mano antes de ejecutar una media chilena que terminó siendo centro para que el delantero Martínez la empuje y lo empaté.

El VAR primero analizó la posición del "Pájaro" que finalmente se encontraba habilitado, pero después no consideró que la mano de Schor fue suficiente para anular el gol.

Luego a los diez minutos de tiempo agregado Ronaldo Martínez anotó el 2-1 tras un mano a mano con Manuel Roffo, pero el gol fue anulado por offside.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido?
Platense empató a Instituto en el último minuto con un gol polémico.

¿Quién anotó el gol del empate?
Ronaldo Martínez anotó el gol del empate tras una jugada que involucró a Ignacio Schor.

¿Cuándo se produjo el empate?
El empate se produjo en el último minuto del partido, tras una jugada revisada por el VAR.

¿Dónde se jugó el partido?
El partido se jugó en el estadio de Instituto.

¿Cómo fue el análisis del VAR?
El VAR revisó la posición de Martínez y la mano de Schor, pero no anuló el gol.

