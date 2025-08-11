La importancia de la conexión emocional en los primeros momentos del bebé

Como explica la pedagoga argentina Graciela Frigerio, es fundamental atender los primeros momentos de vida de un bebé. "El niño al nacer necesita un anfitrión, alguien que le dé la bienvenida y que no lo deje saltar del útero al vacío", señala Frigerio, enfatizando el rol crucial de los adultos en la vida inicial del infante.

El recién nacido no posee lenguaje ni un "código de barra" que permita entender sus necesidades. No sabemos por qué llora, y a veces nos equivocamos mucho. Es común que los adultos ofrezcan alimento o abrigo cuando en realidad el bebé no lo requiere, lo que refleja la dificultad de interpretar el llanto del pequeño.

La conexión entre la madre y el bebé es vital. Si una mamá está dando el pecho con el celular en la mano, no va a ser una buena entendedora. El primer alimento del bebé, la leche, viene acompañado de un "rostro amoroso" que lo mira con cariño. Es fundamental que el bebé sienta que es el más lindo del barrio, aunque sea feito.

Por último, coincidiendo con Frigerio, es fundamental la presencia de un "donante de palabras". El bebé no hablaría si no hubiera un donante de palabras, por eso es necesario reflexionar sobre cómo se nutre el lenguaje del infante, ya sea a través de cuentos o mediante el uso de dispositivos electrónicos.

Es una decisión nuestra.