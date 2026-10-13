Aseguran que el Gobierno nacional "debilita" el sistema de leyes de protección del ambiente

El presidente de la Fundación Nueva Generación Argentina, Diego Sueiras, defendió la realización de la segunda edición de la Semana del Clima en Rosario y advirtió sobre el avance del negacionismo climático y las dificultades para sostener políticas ambientales. El encuentro, organizado junto con la Municipalidad de Rosario, reúne a referentes del sector productivo, empresas, especialistas y representantes de organizaciones para debatir sobre sustentabilidad, innovación y los desafíos del cambio climático. “Estamos en un momento donde el negacionismo a las problemáticas del clima trata de tapar con una mano algo que nos envuelve a todos”, sostuvo en diálogo con Cadena 3.

Sueiras explicó que la agenda ambiental está directamente relacionada con la política internacional, la economía y las estrategias de desarrollo de cada país. Tras participar de la Semana del Clima de Nueva York, señaló que el escenario global está atravesado por disputas vinculadas con los recursos energéticos. “La política internacional es la gran política que termina ingresando en la vida de todos nosotros y en todas las temáticas”, afirmó. En ese sentido, mencionó las guerras vinculadas con la energía fósil y sostuvo que las tensiones geopolíticas condicionan las decisiones ambientales y productivas.

La Semana del Clima de Rosario contará con más de 70 paneles y 257 oradores, con actividades sobre agricultura, energías renovables, biocombustibles, movilidad, emprendimientos tecnológicos y adaptación de las ciudades. También participarán entidades representativas del campo, empresas y organizaciones vinculadas con la innovación. Para Sueiras, el encuentro permitirá reunir a sectores que muchas veces trabajan de manera aislada. “Todo tiene que ver con todo, y tiene que ver con algo de que no se está tomando conciencia”, remarcó al destacar la importancia de vincular la protección ambiental con la producción y el desarrollo económico.

El dirigente cuestionó el rumbo de las políticas ambientales del Gobierno nacional y contrapuso esa posición con el trabajo que, según afirmó, desarrollan gobiernos locales y organizaciones. “Hay un trabajo que es lo más cercano a la gente; lo más lejano, que es el Gobierno nacional, trata de pararlo debilitando el sistema de leyes de protección del ambiente”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó los cambios relacionados con la legislación sobre glaciares y ambientes periglaciares. También destacó la decisión de Rosario de mantener la agenda climática en el debate público, pese a las dificultades políticas y económicas.

Sueiras advirtió que las cuestiones ambientales también pueden convertirse en una oportunidad para atraer inversiones, mejorar la competitividad y generar empleo. En la Semana del Clima habrá representantes de los sectores de biocombustibles, movilidad, agricultura regenerativa y tecnología, además de empresas y entidades económicas. “Las semanas del clima son para eso, para hacer networking, para encontrarse todos y sentirse que estamos resistiendo frente a un embate enorme”, expresó. Y agregó: “Es una resistencia que es para resistir, pero también para darnos la oportunidad de insertarnos en el mundo”.

Al referirse a los problemas ambientales de las ciudades, Sueiras puso el foco en la separación y el tratamiento de los residuos. Consideró que existe un trabajo cotidiano de concientización y clasificación, pero advirtió que todavía falta resolver qué sucede con los materiales una vez que son separados. “El problema es dónde va eso que se separa, a dónde va esa basura”, planteó. También explicó que los residuos plásticos que se arrojan en Rosario pueden llegar al mar a través del río Paraná y contribuir a la formación de grandes acumulaciones de basura en los océanos. “Todo lo que sea residuos, evidentemente, está generando también, por esta resistencia que estamos teniendo, una falta de financiación”, añadió.

El titular de la fundación sostuvo que el tratamiento de residuos requiere inversiones y políticas que permitan aprovechar los materiales para producir energía. “Los residuos terminan siendo muchas veces energía”, explicó, y mencionó la posibilidad de desarrollar biocombustibles a partir de distintas fuentes, incluidos los residuos y la grasa animal. Sin embargo, advirtió que esas alternativas necesitan capital y planificación. A su entender, las dificultades para avanzar no son exclusivamente técnicas: también están relacionadas con la reducción del financiamiento y con las tensiones políticas que afectan la agenda ambiental a escala internacional.

Consultado sobre las críticas que cuestionan la agenda climática y denuncian exageraciones en los diagnósticos científicos, Sueiras defendió la evidencia sobre el calentamiento global y la incidencia de la actividad humana. “Decirle que no a la ciencia” frente a estudios realizados en distintos países equivale, según su mirada, a desconocer señales concretas como el aumento de la temperatura del mar y su acidificación. También alertó sobre la pérdida de bosques y sus consecuencias. “Estamos eliminando un Portugal por año a nivel global sin que se puedan volver a replantar o se pueda recuperar”, afirmó, al describir la dimensión de la deforestación.

Sueiras explicó que fenómenos naturales como El Niño pueden verse potenciados por el aumento de las temperaturas promedio. “No solamente es algo natural, que siempre se daba, y eso es verdad, sino que se potencia con esto del aumento de los promedios de calor”, señaló. Además, advirtió que el calentamiento y la suba del nivel del mar ya representan desafíos para distintas comunidades costeras. Como ejemplo, mencionó ciudades e islas del Pacífico que deben evaluar el traslado de infraestructura, incluidos hospitales, hacia zonas más alejadas de la costa. Para el dirigente, estos procesos muestran que el cambio climático no es una discusión abstracta, sino un fenómeno con efectos sobre la vida cotidiana y la economía.

De todos modos, Sueiras reconoció que la utilización partidaria de la agenda ambiental puede dificultar la construcción de consensos. Al referirse a las críticas sobre el discurso climático, admitió que hubo sectores que utilizaron la cuestión de manera exagerada o la concentraron en determinados espacios políticos. “En vez de tomar algo que tiene que ser de todos los partidos, terminaba siendo un partido chico que sacaba el siete, ocho, diez por ciento y los demás iban para usarlo políticamente”, sostuvo. Por eso, consideró que la protección del ambiente debe superar las divisiones partidarias: “Más que partidos verdes, tiene que estar en todos los partidos, tiene que haber una conciencia”.

En el cierre de la entrevista, Sueiras convocó a la comunidad y a los sectores productivos a participar de las actividades en Rosario. Destacó que el encuentro busca promover el intercambio entre empresas, especialistas, autoridades y organizaciones para pensar respuestas concretas frente a los desafíos climáticos. También defendió el compromiso de las instituciones que mantienen estos espacios de discusión pese al contexto adverso. “Es un acto de valentía del intendente Pablo Javkin, de la gobernación, que sigue manteniendo un ministerio”, expresó. Y concluyó con una invitación directa: “Por favor, vengan, porque es una resistencia”. Para Sueiras, sostener el debate ambiental es también una forma de impulsar nuevas oportunidades productivas y posicionar a Santa Fe en los mercados internacionales.

Entrevista de Hernán Funes.