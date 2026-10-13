Tucumán: un matrimonio fue atacado con un machete y el hombre resultó gravemente herido

FOTO: Un ataque brutal en Tucumán deja a un hombre gravemente herido

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Un matrimonio fue emboscado y atacado con machete y golpes en la zona sur de la capital Tucumán. El ataque ocurrió a plena luz del día y dejó al hombre gravemente herido.

Según la investigación, varios hombres le cerraron el paso al matrimonio. Uno de los atacantes, armado con un machete, hirió al marido en la cabeza y en la espalda. La mujer también resultó lesionada durante el ataque.

El hombre, debido a la gravedad de las heridas, debió ser hospitalizado. Se especula que el ataque estaría vinculado a conflictos familiares existentes.

Las autoridades informaron que dos hermanos fueron detenidos y deberán permanecer en prisión preventiva durante 45 días mientras se avanza en la investigación del caso.

Informe de Rosalía Cazorla