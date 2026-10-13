Tucumán: un matrimonio fue atacado con un machete y el hombre resultó gravemente herido
El violento ataque ocurrió a plena luz del día. El marido fue herido con un machete y debió ser hospitalizado. Conflictos familiares estarían detrás del ataque.
13/10/2026 | 11:03Redacción Cadena 3
FOTO: Un ataque brutal en Tucumán deja a un hombre gravemente herido
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Audio. Tucumán: Un matrimonio fue atacado con un machete dejando al hombre gravemente herido
Panorama Federal
Un matrimonio fue emboscado y atacado con machete y golpes en la zona sur de la capital Tucumán. El ataque ocurrió a plena luz del día y dejó al hombre gravemente herido.
Según la investigación, varios hombres le cerraron el paso al matrimonio. Uno de los atacantes, armado con un machete, hirió al marido en la cabeza y en la espalda. La mujer también resultó lesionada durante el ataque.
El hombre, debido a la gravedad de las heridas, debió ser hospitalizado. Se especula que el ataque estaría vinculado a conflictos familiares existentes.
Las autoridades informaron que dos hermanos fueron detenidos y deberán permanecer en prisión preventiva durante 45 días mientras se avanza en la investigación del caso.
Informe de Rosalía Cazorla
Lectura rápida
¿Qué ocurrió? Un matrimonio fue emboscado y atacado con machete y golpes en Tucumán.
¿Quiénes fueron los atacantes? Varios hombres, uno de ellos armado con un machete.
¿Cuándo sucedió el ataque? A plena luz del día.
¿Dónde tuvo lugar el hecho? En la zona sur de la capital Tucumán.
¿Por qué se sospecha de un conflicto familiar? Se especula que el ataque estaría vinculado a conflictos familiares existentes.