Trump sostiene que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz: "un muro de acero"
El presidente estadounidense afirmó que Irán solo enfrenta "noticias falsas y una inflación del 300%" en medio de tensiones en la región.
FOTO: Estrecho de Ormuz
Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país mantiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz y que esta situación se mantendrá en el tiempo. A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario afirmó que el bloqueo naval estadounidense a esta importante vía navegable ha sido descrito por muchos como un "muro de acero", y que Irán no puede hacer nada al respecto.
En sus declaraciones, Trump aseguró: "No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guarda Revolucionaria está diezmada y huyendo". Además, enfatizó que lo único que posee Irán son "noticias falsas y una inflación del 300%".
El presidente estadounidense concluyó su mensaje con una afirmación contundente: "Oriente Medio ya no existe. ¡Alabado sea Alá!"
Recientemente, en junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner fin a la guerra en varios frentes, incluyendo el Líbano. Ambas partes estaban programadas para llevar a cabo negociaciones en un lapso de 60 días con la meta de alcanzar un acuerdo final. Sin embargo, la reciente escalada de tensiones en la región ha generado incertidumbre respecto a este proceso.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había comentado a la CNBC la semana pasada: "Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que hay chance de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto".
Lectura rápida
¿Qué afirmó Trump sobre el estrecho de Ormuz?
Trump aseguró que Estados Unidos tiene control total sobre el estrecho de Ormuz y lo mantendrá.
¿Qué dijo sobre Irán?
El mandatario afirmó que Irán enfrenta "noticias falsas y una inflación del 300%" y carece de fuerza militar.
¿Cuál fue el tono de sus declaraciones?
Trump usó un tono contundente, describiendo la situación en Irán como crítica y desesperante.
¿Qué acuerdo se firmó recientemente?
En junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum para finalizar la guerra en varios frentes, incluyendo el Líbano.
¿Qué mencionó Scott Bessent sobre las negociaciones?
Bessent expresó que hay posibilidades de alcanzar un acuerdo para abrir el estrecho de Ormuz en breve.
[Fuente: Noticias Argentinas]