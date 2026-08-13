Trump sostiene que Estados Unidos controla el estrecho de Ormuz: "un muro de acero"

Buenos Aires, 13 de agosto (NA) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su país mantiene el "control total" sobre el estrecho de Ormuz y que esta situación se mantendrá en el tiempo. A través de un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario afirmó que el bloqueo naval estadounidense a esta importante vía navegable ha sido descrito por muchos como un "muro de acero", y que Irán no puede hacer nada al respecto.

En sus declaraciones, Trump aseguró: "No tienen Armada, no tienen Fuerza Aérea, sus soldados restantes no reciben paga, la Guarda Revolucionaria está diezmada y huyendo". Además, enfatizó que lo único que posee Irán son "noticias falsas y una inflación del 300%".

El presidente estadounidense concluyó su mensaje con una afirmación contundente: "Oriente Medio ya no existe. ¡Alabado sea Alá!"

Recientemente, en junio, Irán y Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner fin a la guerra en varios frentes, incluyendo el Líbano. Ambas partes estaban programadas para llevar a cabo negociaciones en un lapso de 60 días con la meta de alcanzar un acuerdo final. Sin embargo, la reciente escalada de tensiones en la región ha generado incertidumbre respecto a este proceso.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, había comentado a la CNBC la semana pasada: "Estamos en conversaciones con los iraníes y creo que hay chance de que tengamos un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Ormuz y avanzar hacia una posición más normalizada en este conflicto".