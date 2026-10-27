Tarcísio de Freitas reconoció la victoria de Lula y criticó el proceso electoral en Brasil

El gobernador de San Pablo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex jefe de campaña de Flávio Bolsonaro durante la segunda vuelta, reconoció por primera vez este martes, dos días después de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), el resultado del balotaje presidencial, aunque criticó la gestión del proceso electoral.

"Las elecciones terminaron, pero estas imágenes no se borrarán. La gente en las calles, vestida de verde y amarillo, llena de un sentimiento de cambio. Había 60 millones de brasileños, y a todos y cada uno de ustedes, gracias", declaró el gobernador citado por Globo.com.

El domingo, en una reñida contienda marcada por un giro sin precedentes, Lula fue reelegido presidente de la República al obtener 64.256.232 votos, frente a los 59.826.041 votos de Bolsonaro.

En su declaración, Tarcísio también agradeció al senador opositor por la campaña. "Gracias por el esfuerzo, el entusiasmo, la esperanza. Gracias Flávio por acompañarnos, este camino fue increíble", expresó.

El gobernador afirmó que, a pesar de que las elecciones ya terminaron, el deseo de cambio expresado por los votantes de derecha persiste. Entre los temas que mencionó se encuentran la reducción del gasto público, la disminución de impuestos, el fomento del emprendimiento y la lucha contra la delincuencia.

Tarcísio también criticó la gestión del proceso electoral y mencionó lo que denominó el "uso excesivo de la maquinaria gubernamental", el lanzamiento de programas fuera de plazo y la "injerencia del Poder Judicial". "Reconocer el resultado no significa guardar silencio sobre los excesos", declaró, sin presentar detalles ni pruebas que respaldaran las acusaciones en el extracto publicado.

El gobernador paulista también afirmó que las elecciones dejaron al país dividido y argumentó que la derecha debería unirse para supervisar el próximo gobierno. Según él, los resultados electorales otorgaron a su grupo político responsabilidad y fortaleza en el Congreso Nacional y en los estados.

"Ahora es el momento de la unidad, de una oposición vigilante que exija responsabilidad fiscal, que proponga medidas que mejoren la vida de la gente y que supervise de cerca a quienes gobiernen durante los próximos cuatro años", afirmó.

Tarcísio también afirmó que el Congreso desempeñará un papel fundamental en la pacificación del país y en la mejora del sistema político y las instituciones, incluido el Poder Judicial.