Lula y Bolsonaro buscan descalificarse mutuamente en la previa del balotaje en Brasil

Buenos Aires, 21 de octubre (NA) — El candidato brasileño Flávio Bolsonaro ha solicitado a la justicia electoral la anulación de la candidatura de su contrincante, alegando propaganda indebida a través de WhatsApp. Por su parte, el presidente Lula también planea presentar un recurso similar por supuesta interferencia de Meta en el balotaje.

Este enfrentamiento se produce a días de que ambos se midan en el balotaje, tras la ajustada victoria de Bolsonaro en la primera vuelta, donde obtuvo el 47% de los votos frente al 45% de Lula. La campaña electoral ha tomado un giro complicado, según informan medios internacionales.

El izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, quien se encuentra cerca de cumplir 81 años, aspira a un cuarto mandato no consecutivo y actualmente está en un empate técnico en las encuestas con su rival, de 45 años, perteneciente a la derecha política, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

El recurso presentado ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) por Bolsonaro, consultado por la AFP, alega un "abuso de poder" por parte de Lula, quien presuntamente ha difundido masivamente acciones de gobierno en el periodo electoral utilizando una cuenta de WhatsApp gubernamental, propiedad de Meta.

En respuesta, la campaña de Lula planea presentar un recurso ante el TSE que acusa a Bolsonaro de "manipulación algorítmica" por parte de la empresa tecnológica estadounidense, solicitando la revocación de su candidatura, según confirmó una fuente del equipo de Lula a la misma agencia.

Meta, la compañía detrás de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha sido acusada por Lula de perjudicarlo en sus plataformas frente a su oponente, el hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), antes de la segunda vuelta programada para este domingo.

A pesar de que el recurso del TSE iba a ser presentado este martes, según fuentes del equipo de Lula, se decidió postergar su presentación para el miércoles, como declaró a los medios el senador Camilo Santana, coordinador de campaña, según informó el sitio France 24.

Problemas de Meta

A pesar de que Meta ha rechazado las acusaciones en su contra, ha admitido que hubo fallos técnicos que resultaron en la desactivación de anuncios proselitistas de Lula, aunque la compañía sostiene que estos problemas no se limitaron a Brasil.

Por solicitud de la empresa tecnológica, los abogados de ambas campañas se reunieron este martes ante el TSE, donde se discutió el cumplimiento de una orden para que la "big tech" garantice un equilibrio entre los dos candidatos.