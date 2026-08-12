La nueva orden de vacunas de Trump genera preocupación entre médicos y padres de familia

FOTO: Médicos dicen que la orden de vacunas de Trump aumentará el miedo y pondrá en peligro a los niños

La reciente directiva del presidente Donald Trump sobre las vacunas ha suscitado una fuerte preocupación entre los profesionales de la salud. Médicos aseguran que esta medida, en lugar de proteger, podría intensificar el miedo y la confusión entre los padres en un contexto donde el sarampión vuelve a ser una amenaza y las tasas de inmunización están en descenso.

La doctora Molly O’Shea, pediatra en Michigan, expresó: "En este periodo en que muchas familias están organizando el regreso a clases, es fundamental que los niños reciban sus chequeos médicos y vacunas. Cuestionar la seguridad de estas inmunizaciones en este momento es realmente lamentable y mal concebido".

El decreto, firmado el lunes, propone desglosar la vacuna triple vírica (MMR) en tres inyecciones separadas y sugiere que todas las vacunas infantiles sean administradas en citas diferentes, siempre que sea posible. Además, el plan incluye cambios al calendario de vacunación que ya había sido bloqueado por un juez federal. Este departamento de salud está bajo la dirección de Robert F. Kennedy Jr., un conocido activista antivacunas.

Trump ha insinuado en varias ocasiones que el número o el momento de las vacunas podría estar relacionado con un aumento en los casos de autismo, a pesar de que numerosos estudios han demostrado la inexistencia de tal vínculo. También ha dejado entrever que la vacuna MMR podría ser perjudicial o incluso mortal.

El doctor Paul Offit, un experto en vacunas del Hospital Infantil de Filadelfia, destacó que las recomendaciones de Trump y Kennedy "no tienen fundamento científico", subrayando que es irresponsable sembrar dudas sobre una vacuna que protege contra el sarampión, especialmente cuando el país enfrenta su mayor brote en más de tres décadas.

"Esto solo generará caos y confusión en el sistema, dejando a la población insegura sobre lo que debe hacer", agregó Offit.

La orden de Trump despierta temores

Previo a la firma de la orden, Trump se refirió a la vacuna MMR como "letal", sugiriendo que separarlas podría resultar menos peligroso. Sin embargo, médicos argumentan que la vacuna combinada ha pasado por rigurosos estudios de seguridad y es altamente efectiva, protegiendo contra enfermedades que representan un riesgo considerable para los niños.

O’Shea también enfatizó que separar las vacunas no tiene respaldo científico ni mejora la respuesta inmunitaria, argumentando que la administración conjunta es más efectiva.

Actualmente, no hay vacunas individuales para estas enfermedades en Estados Unidos, pero la orden instruye al departamento de salud a presentar un plan para ofrecerlas. Según el portavoz de Trump, Kush Desai, esto brindaría a los padres más opciones y aumentaría la aceptación de las vacunas.

Los médicos lamentan que Trump esté reavivando teorías desacreditadas sobre las vacunas y el autismo, un tema que ha sido objeto de múltiples estudios en todo el mundo, confirmando que no existe relación alguna. La incidencia de autismo ha aumentado, pero esto se atribuye a una definición más amplia y a una mayor concienciación, no a las vacunas.

El doctor Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría, reiteró que se ha investigado exhaustivamente la posible conexión entre las vacunas y el autismo, sin encontrar evidencia alguna.

Las declaraciones de Trump generan confusión sobre el calendario de vacunación infantil, ya que sus recomendaciones contrastan con las de la Academia de Pediatría, que sugiere vacunar contra 18 enfermedades. En contraste, las directrices de Trump proponen un enfoque más restrictivo.

El aumento de la confusión y el miedo podría llevar a más familias a omitir vacunas esenciales, lo que pone en riesgo la salud de los niños. Los médicos advierten que necesitan proporcionar orientación clara y basada en evidencia para ayudar a los padres a tomar decisiones informadas.