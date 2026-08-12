El sismo en Colombia: un desafío para el nuevo gobierno y los rescatistas en acción

FOTO: Respuesta al sismo pone a prueba al nuevo gobierno de Colombia y a rescatistas

PEREIRA, Colombia — La búsqueda de sobrevivientes en medio de los escombros provocados por el devastador sismo en Colombia se intensificó el miércoles, mientras los equipos de rescate se apresuran a cumplir un plazo crítico para localizar a posibles víctimas.

El desastre natural ha puesto a prueba al nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, y a su administración, que se esfuerza por responder rápidamente a la crisis. A su vez, la sociedad civil se moviliza para asistir a las comunidades más afectadas por el terremoto.

El presidente De la Espriella informó el martes que el temblor, de magnitud 7,4, ha dejado al menos 181 fallecidos y 2.595 heridos en el occidente del país. Además, al menos 195 personas siguen desaparecidas, aunque datos de organizaciones civiles estiman que esa cifra podría acercarse a 4.000.

Los equipos de rescate continúan revisando los escombros en ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, las más afectadas, mientras el tiempo se agota para encontrar y rescatar a personas con vida.

Las organizaciones humanitarias consideran que las primeras 48 a 72 horas son cruciales para rescatar sobrevivientes, aunque este plazo puede extenderse si se dispone de alimentos y agua.

A pesar de la tragedia, han surgido momentos de esperanza, como el rescate de un bebé cubierto de polvo y el aplauso de la gente al ver a una mujer ser evacuada en camilla.

En diversas regiones, la respuesta oficial al desastre se complica debido a problemas persistentes de pobreza y el impacto de décadas de conflicto armado, que han llevado a desplazamientos forzosos.

"Este terremoto agrava una situación humanitaria ya crítica, y se necesita un mayor apoyo para la respuesta humanitaria", afirmó Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados en Colombia.

Un acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno y grupos rebeldes, junto con un conflicto armado aún vigente, podría facilitar que las organizaciones de ayuda distribuyan recursos de emergencia más rápidamente. La coordinadora residente de Naciones Unidas en Colombia, María José Torres, destacó que las organizaciones humanitarias ya operan en áreas afectadas por el conflicto, como Chocó, epicentro del sismo.

Mientras tanto, la ayuda internacional no se ha hecho esperar. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido más de 15 millones de dólares, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado el envío de cientos de rescatistas y suministros médicos. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también ha comprometido el envío de aviones con 100 toneladas de ayuda.

"Nuestras oraciones están con las familias de las víctimas, con los heridos y con todo el pueblo colombiano", escribió Bukele en sus redes sociales.

La situación sigue siendo crítica mientras los esfuerzos de rescate continúan y la comunidad internacional se une para brindar apoyo en esta difícil hora.