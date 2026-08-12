La sequía en Somalia desplaza a miles mientras la crisis humanitaria se intensifica

FOTO: Miles huyen de la sequía prolongada en Somalia mientras el hambre se agrava y la ayuda se reduce

BAIDOA, Somalia — Después de casi dos semanas de viaje junto a sus cinco hijos, Luul Mohamed arribó a la ciudad de Baidoa, en el suroeste del país, sin alimentos y sin un plan claro sobre su futuro. La sequía extrema que afecta a Somalia ha forzado a Mohamed y su familia a dejar atrás Saakoow, una localidad en la región de Medio Juba, situada a más de 300 kilómetros de distancia. Tras recorrer varios pueblos, finalmente llegaron a Baidoa el 3 de agosto, un lugar que se ha convertido en un punto de concentración para quienes escapan de la sequía, la inseguridad y la falta de alimentos.

"Estamos muy hambrientos y en una situación desesperada", declaró Mohamed. "No tenemos nada para comer y nuestra única esperanza es Dios, quien nos sostiene en esta dura prueba que culminó en nuestro viaje".

La travesía de esta familia ilustra una emergencia humanitaria que se agrava en Somalia, donde años de sequía, conflictos y presiones económicas están empujando a más familias de áreas rurales a campamentos de desplazados, a medida que la hambruna se intensifica y el financiamiento humanitario disminuye.

Actualmente, alrededor de dos millones de personas en Somalia enfrentan niveles de inseguridad alimentaria de emergencia, cifra que se ha más que duplicado respecto al año anterior, según Plan International. Esta organización ha asistido a más de 200.000 personas en el país durante el año. Junto con la Agencia de Gestión de Desastres de Somalia, solicitan un incremento en la ayuda internacional, ya que temen que la crisis se agrave por fenómenos climáticos adicionales.

La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ha proyectado más de un 90% de probabilidad de que se desarrollen condiciones de El Niño en Somalia a partir de mediados de 2026, lo que podría intensificarse durante la temporada de lluvias, de octubre a diciembre, y presentar un grave riesgo de inundaciones.

Somalia es particularmente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos y ha atravesado ciclos repetidos de sequías prolongadas seguidas de devastadoras inundaciones. Estas crisis han socavado los medios de vida de la población, desplazado comunidades, contribuido a brotes de enfermedades y empeorado la inseguridad alimentaria.

En Baidoa, cientos de miles de personas que huyen de la prolongada sequía se han concentrado en amplios asentamientos de desplazados en las afueras de la ciudad. Una de ellas es Habiba Adan, quien abandonó su hogar en Awdiinle, en la región de Bay, tras cuatro años consecutivos de sequía que devastaron sus cultivos y mataron a su ganado. Adan se trasladó a Baidoa con sus dos hijas mayores y ahora reside en un campamento para desplazados.

"La sequía que estamos viviendo se ha prolongado durante cuatro años consecutivos y este año, la mayoría de los cultivos han vuelto a quedar diezmados", comentó Adan. "Los agricultores solo pudieron cosechar lo suficiente para sembrar sus campos para la próxima temporada, lo que deja nuestro futuro sombrío. Aquí, en estos campamentos, nos falta comida y ayuda básica. No tenemos alimentos, agua ni dinero, y nos quedamos sin hacer nada".

Según Plan International, Baidoa alberga a aproximadamente 1,6 millones de personas, de las cuales casi la mitad están desplazadas. Una de cada cinco familias carece de acceso fiable al agua, un desafío inmediato para los desplazados. Muchos se ven obligados a comprar agua transportada en camiones a precios que resultan prohibitivos.

Reena Ghelani, directora ejecutiva global de Plan International, visitó Baidoa la semana pasada, donde se reunió con familias desplazadas y visitó una sala de desnutrición. Ghelani señaló que muchas de estas familias intentaron permanecer en sus comunidades durante años de sequía, y solo se marcharon cuando se les agotaron los recursos.

"Huyeron después de esperar y esperar año tras año de sequía, limitándose a sobrevivir", afirmó. "Ahora dicen que no les queda nada. No tienen agua. No tienen reservas. Los animales han muerto. Literalmente, ya no les queda nada".

El aumento de los precios está ejerciendo presión adicional sobre familias que ya luchan por encontrar suficiente comida. Datos publicados en mayo por la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria, un sistema global de monitoreo del hambre, revelaron que aproximadamente la mitad de los menores de 5 años en Somalia enfrentan desnutrición aguda.

Plan International, citando a Save the Children, informó que el número de niños que reciben tratamiento por la forma más peligrosa de desnutrición en Baidoa casi se triplicó en seis meses. El doctor Omar Abdikarin, nutricionista de la ciudad, explicó que los pacientes llegan para recibir tratamiento desde Bay, así como desde las regiones vecinas de Bakool y Gedo.

"La desnutrición es común en esta región, y la mayoría de los pacientes atendidos en este hospital padecen desnutrición", aseguró. Además, los riesgos para la salud van más allá de la desnutrición. Ghelani mencionó que encontró niños afectados por brotes de difteria, sarampión, malaria, cólera y diarrea aguda.

La posibilidad de fuertes lluvias más adelante este año representa una nueva amenaza para comunidades que ya enfrentan múltiples crisis. Las intensas precipitaciones y las inundaciones podrían arrasar viviendas y tierras de cultivo, contaminar el agua potable y obligar a las familias a un nuevo desplazamiento. Las agencias de ayuda advierten que las condiciones previstas de El Niño agravarán la crisis para innumerables familias antes de que tengan tiempo de recuperarse de la prolongada sequía.

Para familias como la de Mohamed, la pregunta más urgente es dónde encontrar agua potable y comida. Mohamed compartió que su esposo se había ido a granjas en las afueras de la ciudad en busca de trabajo o de algo para alimentar a sus hijos. Un día después de llegar a Baidoa, aún esperaba saber si su esposo regresaría con buenas noticias.