Deslave en Mumbai: al menos 6 muertos tras intensas lluvias monzónicas en India

MUMBAI, India — Un deslizamiento de tierra, provocado por las intensas lluvias monzónicas, se registró en un barrio denso de Mumbai a primera hora del miércoles, resultando en al menos seis muertes y cuatro heridos, según reportaron las autoridades locales.

El incidente se produjo antes del amanecer, cuando una parte de la ladera se derrumbó sobre varias viviendas en un área muy apiñada en Ghatkopar, un suburbio de la ciudad. Así lo indicó Tanaji Kambli, un funcionario municipal.

Las autoridades iniciaron de inmediato una operación de rescate, con la participación de bomberos, policías, la Fuerza Nacional de Respuesta ante Desastres y funcionarios municipales. Sin embargo, los esfuerzos se vieron obstaculizados por la estrechez de los accesos, que impidieron el uso de maquinaria pesada.

Los rescatistas lograron sacar a al menos diez personas de los escombros y trasladarlas de urgencia a un hospital público. Lamentablemente, seis personas, entre ellas dos niños y dos adolescentes, fueron declaradas muertas al llegar al centro médico. Cuatro más fueron hospitalizadas y están recibiendo tratamiento.

La alcaldesa de Mumbai, Ritu Tawde, visitó el lugar y anunció una compensación económica para las familias de las víctimas.

La agencia meteorológica de India ha pronosticado que las condiciones monzónicas se intensificarán en el oeste del país, lo que ha llevado a las autoridades a instar a los residentes de áreas propensas a inundaciones y deslizamientos de tierra a mantenerse alertas.

Mumbai, con más de 20 millones de habitantes, experimenta lluvias intensas entre junio y septiembre. Durante este período, los aguaceros torrenciales a menudo causan inundaciones en carreteras y vías ferroviarias, alterando el tráfico aéreo y ferroviario. También provocan deslizamientos de tierra y derrumbes de edificios, especialmente en asentamientos abarrotados situados en laderas inestables.

Desde hace tiempo, expertos advierten que la rápida urbanización, la construcción en laderas frágiles y un sistema de drenaje deficiente hacen que Mumbai sea cada vez más vulnerable a desastres relacionados con el monzón. Esto se agrava por los efectos del cambio climático, que han traído lluvias más intensas y menos predecibles.