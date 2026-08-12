Tailandia refuerza controles de armas tras recientes tiroteos mortales cerca de Bangkok

BANGKOK — El gobierno de Tailandia ha decidido implementar un conjunto de medidas para endurecer los controles sobre la posesión de armas y combatir el tráfico de armas ilegales, en respuesta a dos tiroteos mortales ocurridos en la provincia de Nonthaburi, al noroeste de Bangkok, que han reavivado la preocupación por la violencia armada en el país.

El país cuenta con una de las tasas más altas de posesión de armas en Asia, a pesar de tener leyes que, en teoría, son relativamente estrictas. Los recientes incidentes, que han dejado al menos nueve muertos y más de 20 heridos, han generado un clamor por la necesidad de una aplicación más rigurosa de las leyes de control de armas.

Uno de los tiroteos, que tuvo lugar en una escuela secundaria, fue llevado a cabo por un estudiante que, tras abrir fuego, se quitó la vida. En un segundo evento, un exlegislador fue arrestado tras un ataque en una oficina gubernamental que resultó en un muerto y un herido. Estos trágicos sucesos han intensificado la presión pública sobre las autoridades para que actúen y refuercen las regulaciones existentes.

La portavoz del gobierno, Lalida Persvivatana, comunicó que se están tomando medidas para fortalecer las regulaciones sobre la posesión de armas y aumentar la concienciación sobre la responsabilidad que conlleva tener un arma. El objetivo es "eliminar las armas de la vida cotidiana de las personas tanto como sea posible para lograr una sociedad más segura", indicó.

El primer ministro, Anutin Charnvirakul, ha solicitado una revisión urgente de las leyes de control de armas, incluyendo la suspensión de nuevos permisos para la compra de armas y una revisión de los permisos existentes. Además, se espera que el Ministerio del Interior proponga enmiendas a las leyes en un plazo de 60 días, las cuales incluirán un fortalecimiento de la recopilación de datos sobre armas y un endurecimiento de las sanciones para quienes infrinjan las leyes.

Las penas por posesión ilegal de armas en Tailandia pueden incluir de uno a diez años de prisión y multas de hasta 20,000 baht (aproximadamente 600 dólares). Aunque las leyes son estrictas, muchos críticos argumentan que no se aplican de manera efectiva.

Datos de 2017 del Small Arms Survey revelan que hay aproximadamente 15 armas en manos de civiles por cada 100 personas en Tailandia, en comparación con menos de una por cada 100 en Malasia. En cuanto a muertes por armas de fuego, Tailandia reportó 3.49 muertes por cada 100,000 personas en 2023, una cifra que, aunque es inferior a la de varias naciones de América Latina, es considerablemente alta para la región de Asia.

A pesar de que los tiroteos masivos son relativamente raros en Tailandia, el país ha experimentado un aumento en ataques de alto perfil en los últimos años, lo que ha llevado a un debate renovado sobre la regulación de armas.