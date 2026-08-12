Ataque con dron en Libia causa incendio en subestación eléctrica y deja a miles sin luz

EL CAIRO — Un ataque aéreo con dron provocó un incendio en una instalación eléctrica en la ciudad de Zawiya, ubicada en el oeste de Libia, el miércoles. Este incidente dejó la subestación completamente fuera de servicio, en un nuevo episodio de una serie de ataques dirigidos a las instalaciones energéticas y petroleras del país, que se enfrenta a un creciente caos.

La Compañía General de Electricidad, que es estatal, informó en un comunicado que la subestación eléctrica en Zawiya, que conecta las plantas de energía con hogares y negocios, quedó totalmente devastada por el fuego.

La ciudad, que cuenta con aproximadamente 250.000 habitantes, ha sido blanco de varios ataques con drones que han impactado tanto instalaciones petroleras como eléctricas. Zawiya alberga infraestructura crítica, incluyendo la refinería de petróleo más grande de Libia, una terminal de exportación y una central eléctrica.

Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la responsabilidad por estos ataques con drones. Sin embargo, la empresa eléctrica señaló que el ataque causó cortes de suministro en el sur de la ciudad, que se encuentra a unos 47 kilómetros de Trípoli, la capital del país. Imágenes compartidas por la compañía mostraron enormes llamas y bolas de fuego surgiendo de la instalación.

El primer ministro Abdul-Hamid Dbeibah, quien lidera uno de los dos gobiernos rivales en Libia, condenó los ataques contra las instalaciones energéticas, calificándolos de "crimen grave" y advirtió que no quedarán sin respuesta. "Llegaremos a los responsables de este ataque, y la rendición de cuentas será firme. Nadie estará protegido por su cargo, estatus o influencia", declaró en un comunicado.

El ataque se suma a una serie de incidentes recientes en la región. El lunes, un dron impactó un tanque de combustible en la refinería de Zawiya, causando un incendio que los bomberos lucharon por controlar durante más de 15 horas. La refinería había sido objeto de ataques reiterados también el martes y durante el fin de semana, según la Corporación Nacional del Petróleo.

Además, la central eléctrica de la ciudad sufrió el impacto de dos drones el martes; uno dañó su sistema contra incendios, mientras que el otro cayó cerca del almacenamiento principal de combustible de la instalación, provocando un incendio, según la empresa eléctrica.

Los ataques ocurren en un contexto de crecientes tensiones entre el gobierno del oeste de Libia y el caudillo Mohamed Bahroun, quien controla la ciudad de Zawiya. Gran parte del oeste de Libia está dominada por milicias locales que están débilmente aliadas al gobierno de Dbeibah en Trípoli.

La violencia ha aumentado en medio de la división del país entre gobiernos rivales, cada uno respaldado por diferentes grupos armados y gobiernos extranjeros. Dbeibah controla el oeste de Libia, mientras que el primer ministro Ossama Hammad lidera la parte oriental.

Tras el ataque a la central eléctrica, la empresa estadounidense General Electric decidió retirar a su personal de la instalación, hasta que se garanticen condiciones de seguridad adecuadas. La empresa realiza mantenimiento y modernización para la planta, que ya había visto la retirada de su personal por razones de seguridad, lo que ha prolongado la pérdida de más de 700 megavatios de su capacidad de producción, estimada en 1.300 megavatios.

La violencia se intensificó mientras el ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, estaba en Trípoli para reunirse con Dbeibah y Mohammad Younes Menfi, presidente del Consejo Presidencial. Turquía es el principal apoyo extranjero del gobierno de Dbeibah, aunque en años recientes ha buscado acercarse a las autoridades rivales del este de Libia.

Libia, un país rico en petróleo situado a orillas del Mediterráneo, ha estado sumido en el conflicto desde que un levantamiento respaldado por la OTAN derrocó al autócrata Moammar Gadhafi en 2011.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.