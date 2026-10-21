River y Ferro igualaron 1-1 en un amistoso de preparación entre semana

Buenos Aires, 21 octubre (NA) — River Plate igualó 1-1 con Ferro Carril Oeste en un nuevo amistoso informal de preparación, continuando con la metodología del nuevo entrenador, Leonardo Ponzio, quien busca mejorar el rendimiento del equipo a medida que se acerca el final del año.

Los tantos del encuentro, que se desarrolló en el predio de entrenamiento de River en Ezeiza, fueron anotados por Sebastián Driussi para el equipo de Primera División y Emanuel Dening para el conjunto de Ferro.

El amistoso tuvo una duración de una hora, dividido en dos tiempos de 30 minutos. El equipo que presentó el técnico de River, Leonardo Ponzio, alineó a Ezequiel Centurión en el arco; la defensa estuvo conformada por Giovanni González, Tobiás Ramírez, Lautaro River y Marcos Acuña; en el mediocampo jugaron Juan Cruz Meza, Lucas Silva y Mauro Arambarri; mientras que Lautaro Pereyra actuó como media punta, detrás de la dupla de ataque compuesta por Sebastián Driussi y Rafael Santos Borré.

Por su parte, Ferro, que se encuentra liderando la Zona A de la Primera Nacional y está cerca de asegurar un lugar en la final por el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino, también utilizó el amistoso como parte de su preparación. Los once elegidos por Juan Sara fueron: Lucas Ruiz en el arco; Fernando Torrent, Matías Zubowicz, Leandro Peña Biafore y Sebastián Corda en la defensa; mientras que en el mediocampo jugaron Laureano Marra, Gino Olguín y Nicolás Gómez; en la línea de ataque formaron Thiago Esidín, Emanuel Dening y Jonathan Menéndez.

Estos amistosos informales son parte de la estrategia de trabajo que Leonardo Ponzio ha implementado desde su llegada al club, con el objetivo de dar rodaje a aquellos futbolistas que no han tenido participación en los encuentros oficiales o que han jugado pocos minutos, garantizando así que lleguen en igualdad de condiciones a los próximos partidos.

Con este empate, River acumula cinco encuentros de preparación entre semana; los cuatro anteriores fueron victorias contra All Boys, Estudiantes de Buenos Aires, Vélez y Atlético Escobar.

El equipo del barrio de Núñez enfrentará tres partidos clave que definirán su año y las competencias en las que participará en 2027; este fin de semana recibirá a Racing en el Monumental, el siguiente duelo será el Superclásico ante Boca en la Bombonera y cerrará la fase regular del Torneo Clausura contra Aldosivi.