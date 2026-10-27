Riquelme anticipa el Superclásico y reflexiona sobre el arbitraje: "Esperemos que lo haga bien"

Buenos Aires, 27 octubre (NA) — El presidente de Boca, Juan Román Riquelme, brindó una entrevista en la que se expresó sobre distintos temas que atraviesa su club en este momento: la actualidad y el posible arbitraje para el próximo Superclásico de este domingo en la Bombonera.

Además, también confirmó la despedida de Tévez y negó contactos con Thiago Almada previos a la llegada a River, según se informó la Agencia Noticias Argentinas.

Riquelme comenzó expresando el pensamiento que tiene con respecto a las críticas constantes ante las tantas polémicas que envuelven cada fecha del fútbol argentino: "Yo creo que los árbitros en nuestro país son muy cuestionados; es difícil ser árbitro en este país. Cuando a un equipo le toca perder, cuando las cosas no van bien, culpamos al árbitro."

Además opinó sobre la disputa que viene teniendo River con la AFA y las últimas declaraciones del técnico y jugadores del "Millonario" afirmando que son perjudicados: "No me parece bien después salir en la tele a hablar mal de un árbitro, a mí no me sale; prefiero a veces callarme y creo que es lo mejor porque ellos tratan de hacer las cosas lo mejor posible; se pueden equivocar como lo puede hacer un jugador de fútbol".

Aunque afirmó que se debería actuar de una manera distinta ante las polémicas: "Es real que cuando un árbitro comete errores muy grandes tendría que ser sancionado. Me parece que tendrían que ser las reglas normales tanto para jugadores como para el juez, pero a mí no me gusta cuando siempre se culpa al árbitro; a la larga yo siempre creo que gana el que mejor juega".

El dirigente deportivo de Boca, Raúl Cascini, había declarado de forma polémica: "Ponzio trabajaba de lo mismo que yo, pero no los escucho decir eso… y hoy es técnico". A lo que Riquelme, sin tocar el tema puntualmente, comparó a los diferentes técnicos del "Xeneize": "Cuando hemos tenido la posibilidad de decidir que dirija Battaglia o Ibarra se han dicho muchas cosas. Después tuvimos la suerte de que los dos han ganado, creo que dos títulos cada uno. Sabemos que las cosas para nuestro lado se manejan diferente".

El presidente de Boca palpitó el Superclásico de este domingo y evitó opinar sobre la posible terna arbitral, donde aparecen tres candidatos: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Nicolás Ramírez: "Creo que los árbitros no la están pasando muy bien, por más que es un partido único; es el clásico más hermoso del mundo".

En este sentido, prefirió enfocarse en los futbolistas y en cómo se podrá desarrollar el encuentro: "Tenemos la suerte de que los dos equipos cuentan con jugadores muy buenos. Creo que va a ser un gran partido y ojalá que lo podamos disfrutar mucho, pero si vamos a estar declarando y presionando a los árbitros, también estamos causando nervios".

Agregó cómo se maneja él en el ámbito previo a un tipo de partido como el clásico, en cuanto a las dudas que puedan dejar los árbitros: "Trato siempre de confiar en quien toque. Esperemos que lo haga bien y que el domingo se pueda ver un partido de fútbol. Siempre voy a desear que mi equipo pueda ganar; pero al final este va a ser un gran partido".

El máximo ídolo del club de la Ribera desmintió cualquier tipo de contacto con el delantero de la Selección y actual futbolista de la "vereda de enfrente", al cual le costó más de 20 millones de dólares: "No me dolió que fuera a River, porque nosotros nunca le dijimos que venga a nuestro club. Nunca lo contactamos. He hablado con él, lo conozco de chiquito, venía a comer a casa. Hasta tengo foto con él de chiquito. Él manda amigos a la cancha. Quiere decir que tengo relación, pero nunca le dije que venga a jugar con nuestro club".

Riquelme -entre risas- habló sobre su polémica frase con respecto a la no inclusión de Sebastián Villa en el partido ante Independiente, en el cual afirmó que el club está pasando un buen momento y le gusta que sus jugadores disfruten la actualidad, pero con los pies sobre la tierra de que no se consiguió ningún título.

"Quiero a todos, a Villa cuando lo volvimos a traer al club lo han criticado mucho, le han pegado bastante. Estamos contentos de tenerlo en el club", afirmó Riquelme.

Finalizando la entrevista, Riquelme confirmó que la despedida de Carlos Tévez en la Bombonera será el 20 de diciembre: "Mi relación con Tévez es normal, cuando estábamos en Mendoza, me habló de este tema y le dije que él no se puede perder ese momento, que el club está a disposición, tiene que mirar solamente que el equipo no tenga fecha ese fin de semana".

"Se va a abrir el estadio como un partido oficial. El hincha de Boca lo quiere mucho y lo único que queremos es que, si él decide ese día tener su fiesta, haremos todo lo posible para que pase un día inolvidable y su familia también"