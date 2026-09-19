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La AFA anunció la lista de convocados de Scaloni para los amistosos de octubre

La Selección argentina jugará tres amistosos del 21 de septiembre al 6 de octubre, donde se despedirá Lionel Messi.

19/09/2026 | 16:29Redacción Cadena 3

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Thiago Almada cumplirá su fecha de suspensión.

FOTO: Thiago Almada cumplirá su fecha de suspensión.

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Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha revelado la lista de futbolistas del ámbito local que han sido convocados por el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, para la próxima fecha FIFA que se desarrollará desde el 21 de septiembre hasta el 6 de octubre.

En esta oportunidad, Scaloni ha optado por incluir a seis jugadores del medio local, entre los que destacan Leonel Flores de Boca Juniors, Tomás Palacios de Estudiantes LP, Santiago Beltrán, y Thiago Almada, quien cumplirá su fecha de suspensión. También regresan Nicolás Otamendi y Tobías Andrada de River Plate.

El equipo nacional ha decidido presentar dos listas de jugadores para la próxima ventana de amistosos internacionales. Una de ellas incluirá a futbolistas que juegan en ligas de renombre mundial, como Inglaterra, España, Italia, Alemania y Estados Unidos, mientras que la otra estará destinada a los encuentros contra Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El partido contra Benín será particularmente significativo, ya que marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta "Albiceleste". En el comunicado emitido por la AFA se destaca que Otamendi "es convocado para el partido del 6 de octubre en el estadio Monumental de River Plate".

Además, se especifica que los futbolistas de Boca Juniors, Leonel Flores, y de Estudiantes de La Plata, Tomás Palacios, entrenarán en Ezeiza y luego serán liberados para jugar con sus clubes, aunque se señala que "tras ello volverán a sumarse a los trabajos del plantel 'Albiceleste'".

Estos nombres se suman a otros tres convocados de manera separada: Santiago Simón de Deportivo Toluca, Ezequiel Fernández del Bayer Leverkusen de Alemania, y Valentín Gómez del Real Betis.

Por otro lado, la AFA ha dado a conocer los precios de las entradas para el retiro del astro Lionel Messi de la selección argentina, así como para los otros dos amistosos restantes, con precios que van desde $90.000 hasta $480.000.

Lectura rápida

¿Qué anunció la AFA?
La AFA confirmó la lista de convocados de Scaloni para los amistosos de octubre.

¿Quiénes son los convocados?
Incluye a jugadores como Leonel Flores, Tomás Palacios, Santiago Beltrán, y Nicolás Otamendi.

¿Cuándo se jugarán los amistosos?
Los partidos están programados del 21 de septiembre al 6 de octubre.

¿Por qué es especial el partido contra Benín?
Marcará la despedida de Lionel Messi de la selección argentina.

¿Cuánto costarán las entradas?
Los precios de las entradas oscilan entre $90.000 y $480.000.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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