Xavier Nueno, reconocido por su ensayo sobre la privatización del conocimiento y la inteligencia artificial

Buenos Aires, 20 octubre (NA) - El escritor Xavier Nueno ha sido galardonado con el 54.º Premio Anagrama de Ensayo por su obra La revuelta de los copistas (Cómo el conocimiento perdió el juicio), un análisis profundo de cómo las grandes corporaciones tecnológicas han apropiado el saber acumulado a lo largo de la historia para transformarlo en un negocio mediante la inteligencia artificial (IA).

El premio, que tiene un valor de 10.000 euros, recibió un total de 340 manuscritos provenientes de 24 países. Cuatro obras llegaron a la fase final, y el jurado, compuesto por Jordi Gracia, Pau Luque, Daniel Rico, Remedios Zafra y las editoras Silvia Sesé e Isabel Obiols, decidió otorgar el premio al ensayo de Nueno.

El libro traza un recorrido histórico sobre la organización y clasificación del conocimiento, desde los antiguos copistas hasta los programadores contemporáneos, y reflexiona sobre cómo esta labor colectiva se ha convertido en una fuente de beneficios para las empresas tecnológicas.

Mediante un enfoque que incluye bibliotecarios, archiveros y estenógrafos de diversas épocas, el autor sostiene que los sistemas de inteligencia artificial se nutren de un patrimonio intelectual que es de la sociedad, pero cuyos resultados se comercializan a través de suscripciones.

El jurado destacó la mirada crítica de Nueno hacia el avance tecnológico. Pau Luque mencionó que el autor desafía el valor del algoritmo como herramienta de conocimiento, advirtiendo sobre los límites de una ciencia que se basa únicamente en grandes volúmenes de datos.

Asimismo, Daniel Rico resaltó que la obra explora el desplazamiento del juicio y la razón por el cálculo estadístico, así como las desigualdades sociales y la degradación cultural que surgen de este fenómeno.

El ensayo también aborda los conflictos legales sobre derechos de autor que enfrentan a escritores y editoriales contra empresas de inteligencia artificial, y sugiere la necesidad de hacer accesibles al público los modelos de lenguaje que se construyen a partir de la memoria colectiva.

La revuelta de los copistas se lanzará en librerías españolas el 21 de octubre y se espera su publicación en Argentina para principios de 2027.