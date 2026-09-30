Carla Maliandi presenta su nueva novela "Hotel Cosmos" sobre el duelo y los secretos de una pareja

Buenos Aires, 30 de septiembre (NA) - La escritora y dramaturga argentina Carla Maliandi presenta Hotel Cosmos, una novela que surge a raíz de una muerte inesperada y se adentra en el duelo, la fe y los aspectos desconocidos que pueden persistir incluso en los vínculos más cercanos.

La narrativa sigue a un hombre que ha perdido a su esposa, Franca, quien fallece tras ser alcanzada por un rayo en la terraza de su hogar. Posteriormente, encuentra una agenda con anotaciones ambiguas que lo llevan a cuestionarse si ella atravesaba una crisis existencial y religiosa que él ignoraba. La pérdida adquiere entonces una nueva dimensión: a la ausencia se suma el colapso de la imagen que había construido de su vida en pareja.

Instalado en una habitación del Hotel Cosmos, en Constitución, el protagonista sigue las pistas dejadas por Franca en su búsqueda de comprender el significado de esas anotaciones, intentando descubrir si su esposa anhelaba encontrar a Dios y reconstruir lo que ya no puede preguntarle. La investigación avanza entre recuerdos, testimonios, silencios y malentendidos, sin ofrecer una verdad definitiva.

El barrio porteño ocupa un lugar central en el relato. La estación, las iglesias, los hoteles, las terrazas, el tránsito y los motores configuran una geografía donde la búsqueda metafísica se entrelaza con la materialidad de la ciudad. El propio título refleja estas dos dimensiones: la habitación provisoria de un hotel y la aspiración de comprender un orden mucho más amplio.

El sonido también actúa como uno de los ejes de Hotel Cosmos. La novela, según la autora, nació a partir del ruido constante de un motor frente a su casa, una frecuencia que durante el proceso de escritura terminó asociándose con la ausencia y el duelo.

Nacida en 1976, Maliandi es escritora, dramaturga, directora teatral y docente, y realizó sus estudios de grado y posgrado en la Universidad Nacional de las Artes. Anteriormente, publicó las novelas La habitación alemana (2017), traducida a cuatro idiomas, y La Estirpe (2021). En sus tres novelas, reconoce la autora, existe un hilo común: la perplejidad.