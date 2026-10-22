Desarrollan en Argentina una vacuna de ARNm contra la gripe aviar para prevenir pandemias

Científicos del CONICET en el Laboratorio de Inmunotecnología de Ácidos Nucleicos (LITAN), junto a la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la empresa Sinergium Biotech, trabajan en una vacuna de ARN mensajero (ARNm) contra la influenza H5N1. Este proyecto, enmarcado en un convenio I+D, tiene como objetivo generar un producto que permita inmunizar rápidamente a las personas en caso de que el virus comience a transmitirse de manera eficiente entre humanos.

El virus de influenza H5N1, conocido como gripe aviar, ha experimentado una expansión notable en el mundo animal, especialmente desde 2021, cuando una variante específica comenzó a infectar diversas especies de mamíferos. Aunque los casos en humanos son limitados, la letalidad es alarmante, con una tasa de mortalidad cercana al 50%. Esto ha llevado a los especialistas a advertir sobre la posibilidad de una nueva pandemia si el virus muta y se adapta para transmitirse entre personas.

El investigador Andrés Sánchez Alberti, líder del proyecto, enfatizó la necesidad urgente de desarrollar vacunas seguras y eficientes que puedan ser producidas rápidamente. Destacó que el sistema tradicional de producción de vacunas, basado en huevos de gallina, presenta limitaciones significativas, ya que el proceso puede tardar alrededor de seis meses, lo cual es inaceptable en un contexto pandémico.

Las vacunas de ARNm, que se popularizaron durante la pandemia de COVID-19, ofrecen una solución prometedora. La ventaja de esta tecnología radica en su rapidez y flexibilidad, ya que solo requiere conocer la secuencia genética del antígeno para su producción. Durante la pandemia de SARS-CoV-2, la primera vacuna de ARNm fue administrada apenas 64 días después de que se conociera la secuencia del virus.

El equipo del LITAN también investiga diferentes formulaciones de ARNm que codifican para la proteína hemaglutinina (HA) del H5, buscando entender cuál genera la mejor respuesta inmune. Además, están explorando la posibilidad de desarrollar vacunas que apunten a la neuraminidasa (NA), una proteína que podría ofrecer una defensa más estable contra mutaciones del virus.

La colaboración entre el sector público y privado es fundamental para el éxito de este proyecto. La inversión de Sinergium Biotech, que asciende a más de 20 millones de dólares para construir una planta industrial en Argentina, permitirá producir ARNm a escala comercial. Este esfuerzo conjunto no solo busca desarrollar nuevas vacunas, sino también formar recursos humanos altamente capacitados.

Recientemente, el equipo publicó un artículo en la revista Vaccines que resume el marco general del proyecto y las lecciones aprendidas de experiencias previas en la producción de vacunas. Según los investigadores, su enfoque busca establecer una capacidad de producción sostenible y diversificada, evitando los problemas que llevaron al cierre de plantas en el pasado.