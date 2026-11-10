Rosario tendrá una jornada mayormente soleada y una máxima de 28 grados

El tiempo se presentará estable este martes en Rosario, con cielo mayormente soleado durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se ubicaba en 17 grados, con una humedad del 73% y viento del sector correspondiente a 14 kilómetros por hora.

Según el pronóstico, no se esperan precipitaciones durante la jornada. La temperatura irá en aumento y alcanzará una máxima de 28 grados.

Para el miércoles se anticipa una jornada parcialmente soleada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Las condiciones se mantendrán estables, sin cambios significativos en el panorama meteorológico.

En tanto, el jueves llegará con cielo despejado y temperaturas más elevadas: se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32.