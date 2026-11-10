Rosario tendrá una jornada mayormente soleada y una máxima de 28 grados
La jornada comenzará con condiciones estables y sin lluvias. El termómetro seguirá en ascenso durante los próximos días y alcanzará los 32 grados el jueves.
10/11/2026 | 06:36Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Clima soleado en la ciudad de Rosario.
El tiempo se presentará estable este martes en Rosario, con cielo mayormente soleado durante las primeras horas de la mañana. La temperatura se ubicaba en 17 grados, con una humedad del 73% y viento del sector correspondiente a 14 kilómetros por hora.
Según el pronóstico, no se esperan precipitaciones durante la jornada. La temperatura irá en aumento y alcanzará una máxima de 28 grados.
Para el miércoles se anticipa una jornada parcialmente soleada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 29. Las condiciones se mantendrán estables, sin cambios significativos en el panorama meteorológico.
En tanto, el jueves llegará con cielo despejado y temperaturas más elevadas: se espera una mínima de 20 grados y una máxima de 32.
Lectura rápida
¿Qué se espera para el tiempo en Rosario este martes? Se presentará estable, con cielo mayormente soleado y una temperatura de 17 grados.
¿Cuáles son las temperaturas máximas pronosticadas? La máxima del martes será de 28 grados, del miércoles de 29 grados y del jueves de 32 grados.
¿Qué condiciones meteorológicas se anticipan para el miércoles? Se espera una jornada parcialmente soleada, con una mínima de 19 grados y una máxima de 29 grados.
¿Habrá precipitaciones en los próximos días? No se esperan precipitaciones durante la jornada del martes.
¿Cómo será el clima el jueves? Llegará con cielo despejado y temperaturas más elevadas, con una mínima de 20 grados y una máxima de 32 grados.