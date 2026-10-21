FOTO: El juicio por la muerte de Maradona avanza con los alegatos de Luque y Forlini

Buenos Aires, 21 octubre (NA) – El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se encuentra en su fase decisiva, y este miércoles se llevarán a cabo los alegatos de los defensores del cirujano Leopoldo Luque y de Nancy Forlini, quien es la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

La audiencia se desarrollará en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, donde se espera una jornada extensa en la que las defensas de ambos acusados continuarán con sus exposiciones.

Según la información proporcionada por la agencia Noticias Argentinas, en la mañana alegarán los abogados Francisco Oneto, Roberto Rallín y Julio Rivas en representación de Luque.

Posteriormente, en la tarde, los abogados Nicolás D'Albora y Agustín Varela presentarán la defensa de Forlini.

El día de ayer, la audiencia estuvo marcada por los alegatos de la defensa del psicólogo Carlos Díaz y de la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes comenzaron sus presentaciones alrededor de las 11.00hs y concluyeron pasadas las 21.30hs.

El abogado de Cosachov, Vadim Mischanchuk, solicitó la absolución de su clienta, afirmando que "nunca actuó con indiferencia y jamás pateó la pelota afuera; la prepaga entorpeció todo".

En relación a Díaz, su abogado Luciano Zorrilla argumentó que su cliente "no debería estar sentado en el banquillo de los acusados", insistiendo en que "no hizo nada".

La atención en el juicio se centra en las responsabilidades de los profesionales de la salud que tuvieron contacto con Maradona en sus últimos días.