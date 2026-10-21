FOTO: Aumento leve de casos de influenza en hospitales, aunque el VSR sigue siendo el más común

Buenos Aires, 21 octubre (NA) -- La circulación de virus respiratorios presenta una tendencia a la baja después de los picos invernales, manteniéndose dentro de los parámetros esperados para esta época del año. Sin embargo, se ha observado un leve incremento en las notificaciones de influenza, principalmente de la variante B, mientras que el virus sincicial respiratorio (VSR) sigue siendo el más prevalente en pacientes hospitalizados.

Esta información proviene del último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) correspondiente a la semana epidemiológica (SE) 40, al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas. Durante la SE 39, se reportaron 33.232 nuevos casos de enfermedad tipo influenza (ETI), caracterizados por fiebre superior a 38 °C y tos de menos de 10 días de duración, sin otra causa definida.

En lo que respecta a la neumonía, se registraron 4.484 nuevos casos, lo que representa una disminución de 2.889 en comparación con la semana anterior. El total acumulado hasta la SE 39 alcanza los 138.903 casos, cifra que está por debajo de los registros de años anteriores para el mismo período.

Por otro lado, la bronquiolitis en niños menores de 2 años ha mostrado un aumento con 4.514 casos nuevos, frente a los 3.008 de la semana anterior. El total acumulado llega a 120.630 casos, manteniéndose dentro de los límites esperados del corredor endémico, con cifras inferiores a las de años anteriores antes de 2024.

En la vigilancia centinela ambulatoria, se detectaron 6 casos de influenza (4 menos que la semana anterior) correspondientes a la SE 40, con una positividad que descendió del 29,4% al 17,6%. En las últimas cuatro semanas se identificaron también 12 casos positivos de VSR, y el SARS-CoV-2 se mantiene en niveles bajos.

Respecto a la vigilancia de infección respiratoria aguda grave (IRAG) en pacientes internados, se reafirma que el VSR es el virus predominante, aunque ha habido una reducción en el número absoluto de casos graves. En las últimas cuatro semanas analizadas, se notificaron 166 casos positivos de VSR (52 menos que la semana anterior), así como 46 casos de influenza y 8 de SARS-CoV-2, de un total de 681 casos estudiados. Además, se reportaron 3 codetecciones de influenza y VSR, y 3 de SARS-CoV-2 y VSR.