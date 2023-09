La UCR busca expulsar a Arduh y avanza con la purga de otros dirigentes

Una importante reunión se llevará a cabo esta tarde en el comité provincial de la Unión Cívica Radical de Córdoba. La plana mayor del centenario partido se avanzará en el planteo para desafiliar a cuatro dirigentes que saltaron a las filas de Hacemos Unidos por Córdoba, la alianza comandada por el peronismo cordobés.

El tribunal de conducta del centenario partido decidirá antes de fin de mes si Myriam Prunotto, Esteban Avilés, Andrés Torres y Gustavo Benedetti siguen dentro del partido.

Pero en la agenda también está el pedido de desafiliación del legislador Orlando Arduh, quien sobrevivió a una solicitud similar hace algunos meses, luego de que fuera la voz cantante de la nueva Ley de juego on line.

Sucede que el experimentado parlamentario fue quien organizó la semana pasada un encuentro entre el gobernador electo, Martín Llaryora, y unos 80 futuros intendentes y jefes comunales radicales que asumen el 10 de diciembre.

“La gran mayoría de los intendentes que fueron (a la runión con Llaryora) tienen sucesiones tremendas. Les suman empleados, están pagando gastos actuales con cheques que vencen el año que viene. Esa es la trampa - la conocemos- el peronismo los asfixia y después juega al policía bueno”, sostuvo Marcos Carasso, presidente de la UCR provincial.

“Vamos a analizar lo ocurrido, creemos que debe haber canales institucionales, respetar el Foro de Intendentes y no tratar de coptar dirigentes con el disfraz de una reunión de trabajo”, amplió.

“Arduh ya no es radical”

Carasso aseguró que hay una gran lista de dirigentes que quieren pedir que se desafilie a Arduh tras la reunión de la semana pasada.

“Lo que ha hecho es inconcebible pero no me sorprende. No entiendo por qué quieren dañar tanto al radicalismo cordobés”, sostuvo. Y sentenció: “Arduh hace rato que no es más radical”-

Informe de Guillermo López