FOTO: El dato que hunde al asesino de Mariano Barbieri: ya había robado con un cuchillo en la misma plaza

La Fiscalía solicitó la pena de prisión perpetua para Isaías José Suárez, el hombre de 31 años acusado de asesinar de una puñalada al ingeniero civil Mariano Barbieri en la plaza Sicilia, en el barrio porteño de Palermo, en agosto de 2023.

Según supo Noticias Argentinas, en su alegato ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11, el fiscal Nicolás Amelotti consideró a Suárez responsable del delito de homicidio agravado criminis causa, es decir, matar para ocultar otro delito, en este caso, el robo del celular de la víctima.

"Frente a la resistencia, le asestó una puñalada certera en el tórax y lesionó el corazón de la víctima", explicó el fiscal, y remarcó que el acusado "conocía el riesgo que le estaba generando a la víctima" al atacarlo en una zona vital.

"Un trabajo de hormiga": la clave de las cámaras de seguridad

El fiscal Amelotti basó gran parte de su alegato en el exhaustivo análisis de más de 10.000 cámaras de seguridad, un "trabajo de hormiga" que permitió reconstruir el recorrido del asesino antes y después del crimen y que, según afirmó, no deja "dudas de la autoría de Suárez".

El análisis de las imágenes, junto al testimonio de un testigo presencial, permitió seguir al sospechoso desde las inmediaciones de la plaza hasta su ingreso al Barrio 31 de Retiro, un lugar que, según se probó en el juicio, "le era familiar, frecuentaba" y "se movía con total tranquilidad".

Un mismo modus operandi: los antecedentes del acusado

Otro de los puntos clave de la acusación fue el historial delictivo de Suárez. El fiscal detalló que el imputado ya tenía condenas firmes por hechos similares, cometidos en la misma zona y con el mismo modus operandi.

Entre sus antecedentes figuran un intento de robo de celular con un cuchillo en 2014 en la zona de Avenida del Libertador y Austria, y otro robo en la misma Plaza Sicilia ese mismo año. "Conoce perfectamente la zona, la frecuenta por lo menos hace diez años", concluyó Amelotti.

El juicio continuará el próximo jueves 14 de agosto con el alegato de la defensa.