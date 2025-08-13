Rosario, a puro cómic: comienza otra Crack Bang Boom y Cadena 3 dice presente
Del 14 al 17 de agosto, la ciudad es sede de la Convención Internacional de Historietas, con invitados nacionales e internacionales, actividades para toda la familia, y cobertura de Cadena 3 Rosario.
13/08/2025 | 22:01Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Del 14 al 17 de agosto Rosario sede de la Convención Internacional de Historietas
La XIV edición de Crack Bang Boom se desarrollará entre el jueves 14 y el domingo 17 de agosto en el Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), el Galpón 11 y Puerto Joven. El horario será de 14 a 20 h los días jueves y viernes, y de 13 a 20.30 h sábado y domingo. Con transmisión desde las inmediaciones del Parque España, Cadena 3 Rosario dirá presente desde la apertura y el resto de la muestra.
Durante cuatro jornadas, el público podrá disfrutar de una agenda amplia: charlas, talleres, presentaciones de libros, feria de editoriales y comiquerías, firmas de ejemplares, dibujos en vivo, revisión de carpetas y el tradicional Concurso de Cosplay. Este año, además, habrá una muestra y un certamen de historietas dedicados a los 300 años de la ciudad.
/Inicio Código Embebido/
Rosario. La Crack Bang Boom llevó a cabo su tradicional Desfile de Cosplay
El día gris no detuvo a los aficionados, quienes mostraron sus personificaciones al público. En total hubo cerca de 400 inscriptos.
/Fin Código Embebido/
Invitados y muestras
Entre los artistas confirmados figuran Rafael Albuquerque, Martín Cóccolo, David Lloyd, Thomas Dassance, Atsushi Kaneko, R. G. Llarena, Frédéric Toutlemonde, Paula Andrade, Pablo Ayala, Julio Azamor, Ricardo Ferrari, Horacio Langlois, Power Paola, Alberto Saichann, Luis Scafati, Camila Torre Notari y Guillermo Villarreal.
Las exposiciones destacadas incluyen “Épico en la CBB” con obras de dibujantes que trabajaron con Robin Wood; “La cueva del Batimóvil”, un recorrido por los modelos icónicos del vehículo de Batman; “Arte de Paula Andrade” y “300 años de Rosario” con pin-ups de artistas invitados. También se podrán ver trabajos de Rafael Albuquerque, las obras premiadas en el Concurso de Historietas CBB14 y una selección de originales de los invitados de esta edición.
/Inicio Código Embebido/
13ª edición. Orígenes de la historieta argentina: Cadena 3 y todo el universo Crack Bang Boom
Desde el corazón de la convención, en el Estudio Federal desde donde se transmite Viva la Radio, Joma se remontó a la tradición de este género en el país y reveló detalles imperdibles.
/Fin Código Embebido/
Talleres, espacio manga y cosplay
Habrá talleres para todas las edades y revisión de portfolios a cargo de editores y artistas, incluido David Lloyd. El manga tendrá un lugar especial con la presencia del autor japonés Atsushi Kaneko, que brindará charlas y contará con un stand de la editorial Kodansha.
Las entradas cuestan $12.000 por día (anticipadas a $10.000) o $38.000 el abono por los cuatro días. Jubilados abonan $6.000, y el acceso es gratuito para personas con discapacidad (con acompañante), menores de 10 años y quienes asistan en cosplay.
/Inicio Código Embebido/
Fin de semana. Vuelve la Crack Bang Boom y Cadena 3 Rosario dice presente
La convención promete volver a ser un evento imperdible en la zona del Parque España, desde donde se emitirá Viva la Radio jueves y viernes, y Una mañana para todos el sábado, en el Estudio Federal.
/Fin Código Embebido/
El sábado 16 se entregarán los Premios Trillo, que reconocen la producción nacional de historietas, y el domingo 17 el evento cerrará con el Concurso de Cosplay en la explanada del CEC.
Impulsada desde 2010 por el artista Eduardo Risso, Crack Bang Boom se consolidó como una cita obligada para la historieta y el arte secuencial, reuniendo cada año a creadores, editoriales y lectores en Rosario.
