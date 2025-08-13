Daniel Santoro: “Hay peligro latente de un tercer atentado en Argentina”

¿Creés que alguna vez sabremos si al fiscal Alberto Nisman lo mataron, cómo ocurrió y quiénes fueron los responsables?

La investigación ha avanzado con el fiscal Taiano, quien ha convocado a ocho oficiales de inteligencia del ejército y a doscientos agentes civiles de inteligencia (PCI) relacionados con la época de César Milani. La Justicia, a través del juez Ercolini y la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires, determinó que la hipótesis más probable es el asesinato, pero no se ha identificado a los autores materiales. La escena del crimen fue contaminada: unas 80 personas ingresaron al departamento de Nisman, dejando huellas y desorden. Actualmente, están imputados Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y jefes de la Policía Federal, quienes incluso pidieron comida durante el operativo, en un ambiente descontrolado que incluyó una testigo, una moza de Puerto Madero, y una espía vinculada a Cristina Kirchner que entró y salió sin control.

¿Qué rol jugó la inteligencia militar en el caso Nisman?

Cristina Kirchner, desconfiando de la SIDE, creó una estructura de inteligencia paralela a través de César Milani, jefe del ejército. En 2014, un mes y medio antes del crimen, se duplicó el número de PCI, pasando de 600 a 1.600. La SIDE había detectado que se usaban "valijas" para interceptar celulares desde el Edificio Libertador, lo que sugiere que Nisman estaba siendo espiado. El suboficial Conrado Pereyra, nexo entre la SIDE y la inteligencia militar, está bajo investigación por su rol en estas operaciones.

Nisman murió días después de anunciar que denunciaría a Cristina Kirchner por un acuerdo con Irán. ¿Qué significó esa denuncia?

Nisman denunció a Cristina Kirchner por encubrir a cinco iraníes con alertas rojas de Interpol, acusados como autores intelectuales del atentado a la AMIA. Su denuncia se basaba en escuchas legales que revelaban una diplomacia paralela, con figuras como Luis D’Elía, Fernando Esteche, Oscar Parrilli y Eduardo de Pedro, negociando un memorándum de entendimiento con Irán, liderado por Mohsen Rabbani, principal acusado del atentado de 1994. Es un caso políticamente grave, comparable a negociar con Bin Laden tras el 11 de septiembre.

¿Cómo explica la campaña de desprestigio contra Nisman tras su muerte?

Fue una campaña escandalosa para desacreditar a Nisman, usando fotos privadas suyas con su novia, obtenidas de su celular, que estaba bajo custodia de la fiscal Fein o ya en manos de la Policía Federal, entonces liderada por Aníbal Fernández. Se intentó vincular su vida privada a la noche porteña para deslegitimar su denuncia, ignorando que, como dijo "Lilita" Carrió, su vida personal no invalidaba su trabajo, similar a cómo Churchill, pese a sus defectos, fue clave en la Segunda Guerra Mundial.

Sobre el caso de las valijas diplomáticas, ¿qué relación tiene con Leonardo Scaturicce y los intereses que representa?

Scaturicce, exagente de la SIDE y ahora lobista vinculado a intereses estadounidenses, aparece como la cara de un grupo empresario desconocido. Su relación con Santiago Caputo, asesor de Milei, le permitió actuar como lobista en EE.UU. por cifras inusualmente bajas. Recientemente, llegó a Aeroparque en un Learjet con una mujer que bajó con valijas sin control aduanero, un acto ostentoso que no buscaba discreción, según fuentes de seguridad. Esto evidencia la falta de control y la influencia de ciertos actores.

Respecto al tráfico de armas durante el gobierno de Menem, ¿por qué no se esclareció completamente la trama, especialmente la voladura de Río Tercero?

Menem fue condenado a siete años y medio de prisión por el tráfico de 6.500 toneladas de armas a Ecuador y Croacia, pero la condena no quedó firme por su fallecimiento. La voladura de Río Tercero, clave para borrar huellas, involucró a directivos de Fabricaciones Militares, pero la causa no avanzó completamente por la complejidad judicial. La explosión no fue accidental; el trotil requería un detonador, no una chispa casual. Además, la investigación de Stornelli reveló que los barcos llevaban más carga que la declarada, sugiriendo más irregularidades.

¿Cómo cambió el sistema de inteligencia en Argentina desde los ’90?

Con Menem, la SIDE perdió el monopolio de la inteligencia. Surgieron empresas de seguridad privada que realizan inteligencia por cuenta propia para políticos y empresarios, un fenómeno grave para la democracia. Esto, sumado a la falta de controles fronterizos y la reciente declaración de Irán, que considera a Argentina un enemigo por su apoyo a EE.UU., aumenta el riesgo de un tercer atentado, especialmente por la debilidad de nuestro sistema de inteligencia.

Enfrentaste acusaciones judiciales que fueron desestimadas. ¿Cómo viviste ese proceso?

Fue un momento muy duro. Fui acusado injustamente por confiar en Marcelo D’Alessio, una fuente que también usaban otros periodistas. El juez kirchnerista Ramos Padilla se focalizó en mí, ignorando a otros, en un intento de desacreditar la causa de los cuadernos. Medios como los de Horacio Verbitsky publicaron datos personales, como la dirección de mi casa, y atacaron a mi esposa, cruzando una línea mafiosa. La Cámara Federal de Mar del Plata anuló las acusaciones, defendiendo el secreto profesional periodístico. Agradezco el apoyo de colegas, porque los ataques buscaban destruir la credibilidad de los periodistas independientes.

¿Qué libro recomendás a los oyentes?

Recomiendo "Vida y destino", de Vasili Grossman, una novela fascinante sobre la batalla de Stalingrado. Grossman, corresponsal de guerra, narra no solo las tácticas militares, sino las historias humanas de soldados y civiles de ambos lados, con una profundidad que invita a reflexionar sobre la vida y la muerte en la guerra.

Entrevista de Sergio Suppo.