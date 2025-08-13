Cierran campañas en Bolivia de cara a elecciones que podrían cambiar el poder

FOTO: Cierran campañas en Bolivia de cara a unos comicios que podrían poner fin de gobiernos de izquierda

LA PAZ, Bolivia (AP) — Con música de rock, cumbias y bailes folclóricos, los dos candidatos que han encabezado las preferencias en las últimas semanas cerraron el miércoles sus campañas de cara a unos comicios presidenciales que podrían marcar el fin de dos décadas de gobiernos de izquierda.

El empresario Samuel Doria Medina y el expresidente derechista Jorge “Tuto” Quiroga, quienes aparecieron en los primeros lugares de los sondeos, encabezaron sus cierres en Santa Cruz y La Paz, respectivamente, una jornada en la que ambos prometieron solucionar la dura crisis económica que golpeó a los bolivianos con una escalada de precios de los alimentos y escasez de combustibles.

La actual crisis económica, que expertos consideraron la peor en los últimos 40 años, debilitó al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), cuyo candidato, Eduardo del Castillo, apareció en los últimos lugares de las encuestas.

“Esta es una ola imparable que quiere un cambio profundo y necesitamos un voto seguro para llevar adelante”, dijo Doria Medina tras una caminata de sus partidarios que atravesó la ciudad de La Paz el martes por la noche. El miércoles convocó a varios seguidores en la vecina ciudad de El Alto, un bastión del MAS.

Quiroga cerró campaña con grupos roqueros y folclóricos que concentraron sobre todo a jóvenes en un parque de La Paz. Las dos ciudades concentraron poco más del 50% de los 7,9 millones de bolivianos que están llamados a las urnas.

Todas las encuestas de intención de voto anticiparon que no habrá ganador en primera vuelta. El balotaje estuvo previsto para el 19 de octubre, siendo la primera vez que Bolivia iba a segunda vuelta para dirimir la elección.

Además de los efectos de la crisis económica, el MAS vivió una intensa pelea entre su líder histórico, el expresidente Evo Morales (2006-2019) y su sucesor el actual mandatario Luis Arce. Ninguno de los dos estará en las boletas.

El candidato oficialista, Del Castillo, también cerró su campaña en La Paz.

El presidente saliente Arce, quien renunció a la reelección tras una fuerte caída en su popularidad, acudió al cierre de Del Castillo, que concentró sobre todo a funcionarios públicos.

Después de que Morales fue inhabilitado y no logró convencer a las autoridades electorales que le permitieran registrarse como candidato, decidió llamar a la gente a anular su voto.

El miércoles realizó un mitin con sus partidarios en su bastión cocalero del Chapare, centro de Bolivia. “El voto nulo es una rebelión democrática y si gana acá en el Chapare ya será una gran victoria”, dijo.

Morales culpó a Arce de presionar a la justicia para sacarlo de carrera. Arce, por su parte, acusó a su mentor de boicot a su gestión.

“Morales ha quedado fuera, pero quiere estar presente en las elecciones y decir éste es mi voto”, opinó el analista político Carlos Saavedra.

El Tribunal Supremo Electoral anunció que movilizaría policías y fiscales al Chapare para evitar posibles conflictos el domingo ante amenazas de partidarios de Morales de impedir la votación, dijo la vocal electoral María Cristina Claros.

Más de cien observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) estuvieron en el país para seguir los cómicos que elegirán a un presidente y renovarán la totalidad de la Asamblea Legislativa de 166 miembros.

Desde el jueves rige el silencio electoral.