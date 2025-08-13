Milito revela por qué Rojo aceptó fichar a Racing, pese a las restricciones

FOTO: Milito sobre la polémica en el fichaje de Rojo: “Lo sabíamos perfectamente”. (Foto NA: @RacingClub)

El presidente de Racing, Diego Milito, rompió el silencio en torno al polémico fichaje de Marcos Rojo y reconoció que "sabía perfectamente" que solo estaría habilitado para disputar la Copa Libertadores y Copa Argentina.

En declaraciones en Radio La Red, el ex delantero e ídolo de La Academia habló acerca del flamante refuerzo, quien tuvo su debut el pasado miércoles en la derrota por 1-0 ante Peñarol, válida por la ida de los octavos de final del torneo más importante del continente.

“Lo de Marcos lo sabíamos perfectamente. Se lo agradecimos. Él mismo dijo: 'No importa, quiero venir'. Se dio de manera rapidísima. No estaba en nuestros planes. Fue una oportunidad. Entendimos entre todos que era un jugador que podría brindar una herramienta importante para jugar las Copas, un jugador con gran experiencia, de mucha trayectoria", explicó.

Además, Milito reveló cuál fue el gesto del ex Manchester United que terminó por convencerlo de incorporarlo, a pesar de no poder sumar minutos en el Torneo Clausura por haber finalizado su vínculo con Boca luego del cierre del mercado de pases.

"Antes de firmar lógicamente sabíamos de esta situación. Él nos dijo: 'No importa, quiero ir igual a Racing'. Eso nos encantó. Habla muy bien de él, de las ganas que tiene de venir acá a sumar a un gran grupo. Estamos muy contentos con él. Seguro nos dará mucho", aseguró el mandatario del conjunto albiceleste.

Por último, ante la posibilidad de que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hiciera una excepción y permitiera que el zaguero central de 35 años juegue el campeonato local, Milito fue claro.

“Sabemos que hay un reglamento y no haremos nada que vaya en contra del reglamento", concluyó.

Rojo debutó en la caída de Racing frente al Carbonero, aunque pudo demostrar muy poco. Ingresó a los 36 minutos del segundo tiempo en lugar de Nazareno Colombo y prácticamente no tuvo contacto con la pelota.