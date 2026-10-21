Nación Servicios: denuncian que tercerizaron tareas y luego despidieron a 12 trabajadores

El conflicto por los despidos en Nación Servicios continúa abierto luego de que el Ministerio de Trabajo dictara la conciliación obligatoria por 15 días hábiles, hasta el 6 de noviembre a las 24. El secretario gremial de la Asociación Bancaria, Sergio Rivolta, sostuvo que el sindicato reclama que los trabajadores que quieran continuar en la empresa puedan conservar sus puestos.

“Para nosotros la única negociación posible es que el compañero y compañera que quiera seguir trabajando en Nación Servicios así lo haga”, afirmó Rivolta. Además, advirtió que la conciliación retrotrae los despidos, pero no garantiza que la situación se mantenga una vez vencido el plazo. Por eso, el gremio busca que la continuidad laboral quede asegurada de manera definitiva.

El dirigente explicó que la medida alcanza a 12 trabajadores de un sector de Nación Servicios dedicado al embosado de tarjetas, es decir, la impresión de tarjetas de crédito y débito del Banco Nación. Según denunció, esa tarea había sido tercerizada previamente a Prisma, empresa vinculada a Visa. “¿Cómo que no tienen trabajo? Si hace un mes se lo diste a una empresa privada”, cuestionó, y rechazó la decisión de trasladar esa actividad fuera de la estructura estatal.

Rivolta también vinculó el conflicto con los cambios tecnológicos y la digitalización de las operaciones bancarias, que reducen la necesidad de atención presencial y modifican las tareas dentro del sector. Sin embargo, sostuvo que la tercerización de funciones que antes realizaban trabajadores de Nación Servicios es parte de una política del Gobierno nacional que el sindicato rechaza. Durante la conciliación, las partes deberán negociar una salida al conflicto, aunque la continuidad de los puestos de trabajo sigue siendo el principal reclamo gremial.

Informe de Fernando Carrafiello.