Mike Flanagan promete dirigir una versión extrema de "El exorcista"

FOTO: El comienzo de una saga que parece no tener fin.

Mike Flanagan, el creador de series de terror tan aclamadas como La maldición de Hill House, Misa de medianoche o La caída de la casa Usher se hará cargo de una nueva versión de El Exorcista, la historia del novelista William Peter Blatty que en 1973 William Friedkin llevó al cine por primera vez.

Inicialmente, se suponía que David Gordon Green iba a relanzar la franquicia y sentar las bases de una trilogía con El exorcista: creyente de 2023. Sin embargo, la película recibió una paliza por parte de la crítica y su paso por los cines fue eclipsado por su compañera Five Nights at Freddy’s. Esto no solo implicó un cambio de director, sino una revisión creativa completa por parte de Blumhouse.

“La voz y la visión de Mike son indispensables para los fans del terror y estamos encantados de darle la bienvenida de nuevo a Blumhouse. Inmediatamente respondí a la nueva visión de Mike sobre el mundo de El exorcista y no puedo esperar a que el público lo experimente”, declaró el jefe de Blumhouse, Jason Blum.

"El Exorcista es una de las razones por las que me convertí en cineasta, y es un honor tener la oportunidad de intentar algo fresco, audaz y aterrador dentro de su universo”, agregó Flanagan sobre su incorporación al equipo. Cabe mencionar que esta película supone la cuarta colaboración entre Mike Flanagan y Blumhouse. Previamente, el cineasta escribió y dirigió proyectos como Oculus (2013), Hush (2016) y Ouija: El origen del mal (2016) para la compañía.