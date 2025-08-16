En vivo

Espectáculos

Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos

Los músicos se conocieron en un recital de Miranda y terminaron la relación por desgaste, según se supo en las últimas horas.

16/08/2025 | 12:52Redacción Cadena 3

FOTO: Ale Sergi y Cintia Bustamante se separaron después de 10 años juntos: los altibajos que llevaron al fin

El vocalista de Miranda, Ale Sergi y la DJ cordobesa Cintia Bustamante -más conocida como  “La Cintia”- terminaron su noviazgo a una década de haber iniciado la relación, que se mostraba como una de las más sólidas en el panorama artístico.

Un nuevo quiebre romántico dejó a la deriva a los shipperos después de la separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez: el caso de la DJ y el compañero de Juliana Gattas se conoció en las últimas horas. El entusiasmo era generado por las pocas apariciones públicas que ambos compartían.

Según se supo, habrían puesto fin al noviazgo únicamente por el “desgaste” de haber estado más de 10 años juntos, aunque no convivían. Los protagonistas aún no se pronunciaron al respecto para afirmar o negar la noticia.

Aunque ambos atravesaron algunos altibajos, se mostraban felices y estables, por lo que la novedad tomó por sorpresa. Para muchos, eran un ejemplo de cómo sostener una conexión en medio de giras, escenarios y vidas agitadas, lo que hizo aún más inesperado el desenlace.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? La separación de Ale Sergi y Cintia Bustamante se hizo pública tras 10 años de relación.

¿Quiénes son los involucrados? Ale Sergi es el vocalista de Miranda y Cintia Bustamante es una DJ conocida como “La Cintia”.

¿Cuándo se conocieron? Se conocieron en un recital de Miranda.

¿Por qué se separaron? La ruptura se atribuyó al desgaste de la relación después de una década juntos.

¿Cuál fue su historia previa? Ambos compartieron varias experiencias en sus carreras musicales antes de separarse.

[Fuente: Noticias Argentinas]

