FOTO: Las redes critican a Analía Franchín por una pregunta a Julieta Prandi sobre su ex

“¿Qué pensás de que le den prisión domiciliaria para paternar a su bebita de 20 días?”, fue la cuestionable pregunta de Analía Franchín a Julieta Prandi, cuando la modelo se enteró un día antes que su agresor -también ex marido- Claudio Contardi, había sido condenado a 19 años de prisión por abuso sexual agravado: a pesar de su extenso pedido de disculpas, la redes sociales no perdonan a la periodista.

Después del cruce al aire, en donde Prandi le señaló a Franchín su “falta de empatía”, usuarios y cibernautas consideraron las palabras de la periodista como “Revictimizante” y la acusaron de ser una “mujer despreciable, ignorante e irrespetuosa”.

Aunque hubo críticas a su trabajo, como “no está calificada para trabajar en los medios de comunicación” o bien comentarios al respecto: “Hay mujeres pariendo en las cárceles, no les dan domiciliaria y a este hay que tenerle empatía”, hubo algunos hasta fuera de lugar.

“Un asco esa Analía Franchin. Cuando la violen la quiero ver empática con su atacante. Es más, se lo deberían exigir por perversa”, apuntó un usuario desde su red social X -antes Twitter-.

Por su parte, la misma panelista había aclarado: “No me sentí de ninguna manera en particular, le pedí disculpas porque sí entiendo que hay que pensar en cómo se siente ella. Hice una pregunta acorde a una noticia que nos había llegado”.

En línea, reflexionó sobre su manera de trabajar y un señalamiento del abogado Fernando Burlando -representa a Prandi-: “Eso me lo hizo ver Burlando cuando me dijo que las noticias nos llegan de un modo y a Julieta, es como si le llegaran 10 bombas”.

“Cuando hablábamos de la posible domiciliaria de Contardi, una tobillera y demás, entiendo que para nosotros puede ser indignante, pero a ella le genera un estado de inseguridad absoluto, de preocupación y miedo. Es lógico”, añadió la comunicadora.

“Siento que hice una pregunta. Tengo que ser neutral cuando lo hago y lo que le cuestionaba era justamente (...), entiendo que la situación en la que está Julieta es dolorosa y probablemente me confundí en la indagación, hoy”, insistió arrepentida.

“Pero cuando hablaban de que le pueden dar la domiciliaria porque tiene una bebita de veinte días (...), que no deja de ser hermana de sus hijos, es tremendo para Julieta y para la madre de la bebé. Porque los chicos nunca tienen la culpa”, se justificó.

“Se enojó y la entiendo porque está en todo su derecho. A él no le tienen que dar la domiciliaria de ninguna manera. Hay un montón de presos que tienen hijos y no por eso (...). El que cometió ese delito, no tiene que tener ningún tipo de beneficio, ya sea ese u otro. Son irrecuperables y lo dije siempre. Es gente de mierda”, concluyó Franchín.