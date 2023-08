Las Tortugas Ninja regresaron con una ráfaga inolvidable de frescura animada

Por Francisco Vidal.





Las Tortugas Ninja ya son parte fundamental de la cultura popular. Es por eso que cualquier producción nueva que las tenga como protagonistas corre con la desventaja de que se les exija mucho: fidelidad con los cómics, frescura de sus protagonistas, villanos creíbles y más.

Por suerte, tras algunas reversiones que recibieron muchas críticas, la nueva película de Paramount y Nickelodeon que llegó a los cines logra ser una de las mejores apuestas animadas de los últimos tiempos.

Con Seth Rogen entre sus creadores y la dirección de Jeff Rowe (hizo la impecable Los Mitchell vs. las máquinas, disponible en Netflix), la creatividad a la hora de narrar combinada con un tipo de animación distinto al tradicional 3D, con un estilo bocetado que combina diversas técnicas, logran un producto contundente y disfrutable para toda la familia.

"Queríamos que se vieran como dibujos hechos por adolescentes. De los que hacías en la secundaria con formas raras y una perspectiva asimétrica pero que siempre se veía como algo propio”, explicó Rogen sobre este particular estilo, que aparece como una bocanada de aire fresco para el género también en producciones como "Spider-Man: Across the Spiderverse".

En este caso se cuenta la historia de origen de estas cuatro tortugas mutantes con nombres de artistas del renacimiento. Se pierden del laboratorio de un científico y un líquido viscoso las vuelve mutantes. Alejadas del mundo, se crían en las alcantarillas entrenadas por el famoso maestro Splinter, una rata mutante que siente un odio profundo hacia los humanos.

De la mano de una adolescente que quiere escaparle al bullying y ser reconocida como periodista, las tortugas harán sus primeros pasos como héroes enfrentando a una serie de villanos que ponen en riesgo a la humanidad.

Siguiendo el proceso de maduración de los protagonistas -tiene toques de coming of age-, la frescura se logra con unos Leonardo, Miguel Ángel, Donatello y Rafael de personalidad centennial, cada uno con los gustos e intereses que identifican a los jóvenes en la actualidad.

Así aparecen referencias a BTS, a raperos y a toda la avalancha de cosas con el dinamismo de las redes sociales que se reflejado en la pantalla. Pero los chistes también dan lugar al público adulto y muy las escenas de acción dan lugar a que todos la pasen bien en la sala.

Con un diseño de personajes brutal -sobre todo el de los "villanos", que divierten mucho-, conflictos adolescentes bien captados y un elenco de voces impecable (en inglés hay figuras como Jackie Chan, John Cena y Paul Rudd), parece que las tortugas mutantes amantes de la pizza volvieron para quedarse.