FOTO: Pedro Rosemblat rompió el silencio sobre la amenaza a Lali: “Hay que preguntarse si fue algo generado”

Pedro Rosemblat consideró que sospecha “lo que todos piensan” sobre la amenaza de bomba en un recital de su novia, Lali Espósito, al tiempo que se refirió a las candidaturas de personas famosas en el ámbito político y recordó: “Tenemos un presidente que salió de la tele”.

En un contexto donde el ex futbolista Claudio “El Turco” García y la modelo Virginia Gallardo son nombres que resuenan fuerte en el escenario político, Rosemblat consideró que “espera que no” sea suficiente ser famoso para “entrar a la política” y añadió: “Ojalá que haga falta un poco más, pero es una época en que importa la relevancia mediática y digital”.

“La inmensa mayoría de la gente que está metida en política, no es famosa. Otra cosa son las candidaturas y ahí hay fuerzas políticas que van a buscar famosos para tener resultado. Tenemos un presidente que salió de la tele y a ellos les sirvió tener a un panelista”, añadió el periodista.

La amenaza de bomba en el concierto de Lali Espósito el 1 de agosto pasado fue una de las noticias que conmocionó al mundo del espectáculo: un jubilado tildó a la cantante de “kirchnerista, negra puta”, para alertar a la policía sobre el supuesto explosivo. El hombre terminó con una condena en suspenso de tres años de prisión.

Al respecto, el comunicador, pareja de la cantante, expresó: “Pienso y sospecho lo que piensan todos, que está mal hacer una amenaza de bomba en un recital y eso me parece condenable. Habría que preguntarse por qué motivo un jubilado sanjuanino identifica a un enemigo en un artista. Si eso es algo que cayó del cielo o fue generado”.

Por su parte, el modisto cercano al presidente Javier Milei, Roberto Piazza puso en duda la veracidad de los hechos: "No le creo nada. Yo también puedo llamar de mi casa antes de venir a tu programa y decir 'hay una amenaza de bomba' y tenemos un rating del 50 por ciento. A esta chica, que me tiene las pelotas por el piso, le dan tanto protagonismo como si fuese alguien importante en realidad”.

Ante más críticas del diseñador, Rosemblat se explayó: “No tengo idea, si no le cree, no le cree ¿Qué va a ser?”, al tiempo que asumió desconocer las fuertes acusaciones del sastre: “Perdón Roberto. No tiene la trascendencia necesaria como para que me ofenda. Roberto Piazza no le cree, pero mucha gente si”.