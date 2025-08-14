Telefe cambia la grilla: ¿por qué no dan La Voz Argentina este jueves?

La Voz Argentina dio inicio a los “Knockouts”, la tercera fase tras las Audiciones a Ciegas y las Batalles, que comenzó con grandes presentaciones aunque este jueves se interrumpen por decisión de Telefe.

En esta etapa los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no habrá programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmite el partido de River por la Copa Libertadores.

La visita del “Millonario” a Libertad se juega desde las 21.30 horas, es decir que coincide con el horario habitual del programa conducido por Nico Occhiato.