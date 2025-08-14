En vivo

La Cadena del Gol

Libertad vs. River

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Libertad vs. River

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Espectáculos

Telefe cambia la grilla: ¿por qué no dan La Voz Argentina este jueves?

El reality de canto furor de la TV no tiene aire este jueves en medio del éxito de los "Knockouts".

14/08/2025 | 21:36Redacción Cadena 3

FOTO: La Voz Argentina (NA/Telefe)

La Voz Argentina dio inicio a los “Knockouts”, la tercera fase tras las Audiciones a Ciegas y las Batalles, que comenzó con grandes presentaciones aunque este jueves se interrumpen por decisión de Telefe.

En esta etapa los coach vuelven a elegir a dos participantes de sus equipos para que se enfrenten (y eliminen entre sí), aunque en este caso cantaran un tema cada uno. Luego, el líder de cada team deberá elegir quién sigue en el certamen y quien debe irse.

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa agregó una gala semanal y va de domingo a viernes inclusive.

Sin embargo, y para malestar de los fans, este jueves no habrá programa por Telefe debido a que el canal de las pelotas transmite el partido de River por la Copa Libertadores.

La visita del “Millonario” a Libertad se juega desde las 21.30 horas, es decir que coincide con el horario habitual del programa conducido por Nico Occhiato.

Lectura rápida

¿Qué pasó con La Voz Argentina? El programa no se emitió este jueves debido a la transmisión de un partido de fútbol.

¿Quién decidió la suspensión? La decisión fue de Telefe, el canal que transmite el reality.

¿Cuál fue la razón principal? El partido de River por la Copa Libertadores es la causa de la interrupción.

¿A qué hora se juega el partido? El encuentro se disputó a las 21.30 horas, coincidiendo con el horario de La Voz.

¿Qué etapa de La Voz Argentina se está emitiendo? Actualmente, el show está en la fase de los “Knockouts”.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho