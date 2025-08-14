En vivo

Cómo ver en vivo Liverpool vs Bournemouth: horario y formaciones

El campeón de la Premier League inaugura la nueva temporada de la liga inglesa. Se puede ver libre y en vivo por celular.

14/08/2025 | 23:24Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Liverpool vs Bournemouth: horario y formaciones

El Liverpool de Alexis Mac Allister, campeón defensor, recibe al Bournemouth en el marco de la primera fecha de la Premier League.

El encuentro se disputa este viernes desde las 16 horas de la Argentina en el estadio Anfield, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El campeón defensor viene de perder la Community Shield por lo que buscará iniciar el camino de la defens del título con una victoria.

Probables formaciones de Liverpool vs Bournemouth

Liverpool: Alisson Becker; Milos Kerkez, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Jeremie Frimpong; Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister; Cody Gakpo, Florian Wirtz, Mohamed Salah; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Bournemouth: Dorde Petrovic; Adrien Truffert, James Hill, Marcos Senesi, Julian Araujo; Alex Scott, Tyler Adams; Dango Ouattara, Marcus Tavernier, Antoine Semenyo; Evanilson. DT: Andoni Iraola.

Cómo ver en vivo Liverpool vs Bournemouth

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipo juega? El Liverpool se enfrenta al Bournemouth en la primera fecha de la Premier League.

¿Quiénes son los entrenadores? Arne Slot dirige al Liverpool y Andoni Iraola al Bournemouth.

¿Cuándo es el partido? El encuentro se llevará a cabo el día viernes a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se juega? El partido se disputa en el estadio Anfield.

¿Cómo se puede ver? Se puede seguir en vivo por ESPN, Disney+ y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

