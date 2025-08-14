FOTO: Marley y su difícil despedida: Mirko vuelve a la rutina en Argentina

Tras una larga pausa en los medios, Marley regresó a la pantalla de Telefe con el clásico “Por el mundo”, un programa donde viaja a conocer distintos países y culturas acompañado de un famoso.

En el último programa que salió al aire, el conductor se mostró acompañado de sus dos hijos Mirko y Milenka, paseando por las calles de China; un viaje cargado de rutas exóticas y momentos emotivos entre familia.

Sin embargo, llegó el momento más triste para ellos: una dura despedida que quedó retratada en un video que Marley compartió en sus redes sociales.

“Y un día @mirko_ok se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida”, comentó en una publicación.

Y cerró: “Muy difícil separarse pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo! #porelmundo”.

En las imágenes que compartió el conductor en su Instagram, se lo puede abrazar a su hijo mayor con mucha emoción, previo a tomar caminos separados hasta que termine la grabación de “Por el mundo”.