Espectáculos

Marley y su difícil despedida: Mirko vuelve a la rutina en Argentina

El hijo del conductor regresa al país, mientras él continúa su viaje por el mundo.

14/08/2025 | 19:01Redacción Cadena 3

FOTO: Marley y su difícil despedida: Mirko vuelve a la rutina en Argentina

Tras una larga pausa en los medios, Marley regresó a la pantalla de Telefe con el clásico “Por el mundo”, un programa donde viaja a conocer distintos países y culturas acompañado de un famoso.

En el último programa que salió al aire, el conductor se mostró acompañado de sus dos hijos Mirko y Milenka, paseando por las calles de China; un viaje cargado de rutas exóticas y momentos emotivos entre familia.

Sin embargo, llegó el momento más triste para ellos: una dura despedida que quedó retratada en un video que Marley compartió en sus redes sociales.

Y un día @mirko_ok se volvía para regresar a la escuela y junto a su hermanita van a estar unas semanas con mi familia. Vuelve a su rutina de amigos, taekwondo, los cumples y todo lo que es parte de su vida”, comentó en una publicación.

Y cerró: “Muy difícil separarse pero el pronto reencuentro va a ser muy lindo! #porelmundo”.

En las imágenes que compartió el conductor en su Instagram, se lo puede abrazar a su hijo mayor con mucha emoción, previo a tomar caminos separados hasta que termine la grabación de “Por el mundo”.

Lectura rápida

¿Qué anunció Marley? Marley compartió un emotivo video sobre la partida de su hijo Mirko a Argentina.

¿Quiénes viajaron juntos? Marley viajó con sus hijos Mirko y Milenka por China.

¿Cuál fue el tono de la despedida? La despedida fue emotiva y difícil para la familia.

¿Dónde se mostró Marley con sus hijos? Marley se mostró con sus hijos en las calles de China.

¿Qué resaltó Marley? Destacó la importancia del reencuentro y la rutina de Mirko en Argentina.

[Fuente: Noticias Argentinas]

