Vacunate, vacuname

Por Julio Perotti

La pandemia y las restricciones asociadas provocaron un descenso abrupto en las coberturas de las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación, una tendencia que ya se observaba en Argentina y en la región de las Américas en los últimos años.

Menores de dos años, por decisión o indecisión de sus padres, niños de 5 y 11 años y personal de los equipos de salud están entre quienes han registrado las mayores bajas, según diversos estudios.

Causas de la caída en la vacunación:

Durante 2020, con el inicio de la pandemia, la comunidad disminuyó su acceso a la vacunación debido a:

• Temor al contagio.

• Restricciones en la circulación.

• La percepción de que el sistema de salud no podía contener la demanda habitual de atención, incluyendo el cierre de numerosos centros y la suspensión de controles de salud.

• La falta de clases presenciales, que suelen ser un factor organizador en la vida familiar.

En el equipo de salud, la disminución se debió a que:

• Numerosos vacunadores fueron reasignados a otras tareas o centros.

• Personal de salud pertenecía a grupos de riesgo o convivía con personas en dichos grupos.

• Se diagnosticaron casos de COVID-19 en el propio equipo de salud.

A todo esto hay que sumar una corriente de opinión que descree del valor de las vacunas.

Ante esta compleja situación, un grupo de trabajo compuesto por profesionales con amplia experiencia en vacunación se conformó para analizar el panorama actual y proponer soluciones urgentes para revertirla.

Esto nos decía Eugenia Peisino, vocal de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba.

"Desde el Consejo de Médicos hemos conformado una red de trabajo interinstitucional. Hemos convocado a los distintos actores involucrados en esta problemática que identificamos todos de la baja cobertura de vacunación, que no solo sucede en nuestra provincia de Córdoba, sino en todo el país. Y queremos aunar esfuerzos y hacerlo de manera colectiva. Por eso hemos conformado distintas instituciones como el Ministerio (de Salud) la Municipalidad de Córdoba, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Cordobesa de Infectología.

Hemos sumado también sectores como el Ministerio de Educación, áreas de comunicación, porque creemos que es una problemática que debe ser abordada desde todas las aristas. Y teniendo en cuenta el aporte que todos podemos hacer para ver si así podemos mejorar esta situación que tenemos".

Estrategias de solución

Para lograr una recuperación real de los esquemas de vacunación, se están planteando diversas estrategias dirigidas a la comunidad, el equipo de salud y las autoridades sanitarias.

Por ejemplo, enfatizar sobre la importancia de las vacunas del calendario.

Se busca instalar la percepción del riesgo de las enfermedades inmunoprevenibles sin generar temor.

Advertir sobre la posible reemergencia de enfermedades eliminadas o el aumento de las controladas si no se recuperan los esquemas. Tal el caso del sarampión.

En definitiva, se trata de impulsar más fuerte la educación para la salud en la comunidad, involucrando a niños y niñas en la escuela para que influyan en los adultos.

Es crucial instalar en la comunidad la percepción del riesgo de estas enfermedades sin generar temor.

Pero al mismo tiempo comprendiendo que la falta de vacunación podría llevarnos de nuevo a un "mundo real sin vacunas", tal como se ha experimentado con la pandemia, donde la ausencia de protección trae graves consecuencias